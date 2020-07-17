В Приморье в ВДЦ "Океан" открылась первая после перерыва смена

После продолжительного перерыва, вызванного ограничениями из-за коронавируса, во Всероссийском детском центре "Океан" открылась первая летняя смена.

Как сообщает ВДЦ, участие в ней примут ребята из Приморья.

"На наши океанские программы - "Школа игропрактиков", "#ПроУспех", "ОкеанАрт" "Истоки морского братства" - заехали 833 школьника. В их числе - дети врачей и медицинского персонала больниц Приморья, обеспечивающих безопасность населения в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также дети работников силовых структур, задействованных в борьбе с COVID-19", - уточнил директор "Океана" Андрей Базилевский.

Заезд детей проходил с соблюдением требований социальной дистанции и масочного режима. Также, в качестве меры предосторожности, всю смену сотрудники Центра не будут покидать его территорию, чтобы не подвергать детей дополнительным рискам заражения COVID-19. Персонал прошел тестирование на антитела к коронавирусу.

Кроме того, согласно предписаниям Роспотребнадзора, территория будет закрыта для посещения, отменены традиционные "родительские дни", мероприятия с массовым скоплением людей. Количество детей в отрядах сократили в два раза, в жилых комнатах селят по 2-3 человека.

Завершится первая летняя смена 3 августа.