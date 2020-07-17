В провинции Аньхой от наводнений пострадали свыше 3 миллионов жителей

Наводнения в китайской провинции Аньхой нарушили нормальную жизнь свыше трех миллионов человек. От стихии серьезно пострадала и экономика. Эксперты оценивают ущерб в сумму свыше 11,7 миллиардов юаней. Цифры публикует на своем сайте провинциальное управление чрезвычайных ситуаций.

"Наводнения охватили 17 городов и 79 уездов провинции. Потоками воды в провинции практически смыт урожай на площади более 328 тысяч гектаров. Повреждены свыше трех тысяч домов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По официальным данным, наводнения в Китае унесли жизни более 140 человек. Больше всего пострадали провинции Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Сегодня в ряде восточных провинций власти объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений.