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Рубрика: В мире

В провинции Аньхой от наводнений пострадали свыше 3 миллионов жителей

Наводнения в китайской провинции Аньхой нарушили нормальную жизнь свыше трех миллионов человек. От стихии серьезно пострадала и экономика. Эксперты оценивают ущерб в сумму свыше 11,7 миллиардов юаней. Цифры публикует на своем сайте провинциальное управление чрезвычайных ситуаций.

Фото: Медиакорпорация Китая
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"Наводнения охватили 17 городов и 79 уездов провинции. Потоками воды в провинции практически смыт урожай на площади более 328 тысяч гектаров. Повреждены свыше трех тысяч домов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По официальным данным, наводнения в Китае унесли жизни более 140 человек. Больше всего пострадали провинции Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Сегодня в ряде восточных провинций власти объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений.

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