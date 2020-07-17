В России планируют запустить китайский сервис заказа такси DiDi

В России может заработать китайский агрегатор такси DiDi (принадлежит Didi Chuxing). Сервис может выйти на рынок уже в августе, пишет РБК со ссылкой на источники.

Запустить агрегатор планируется в Казани. В сентябре-декабре сервис может появиться еще в ряде российских городов. Рассматриваются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Объявление о поиске водителей для DiDi в Казани появилось на сайте "Авито". Сумма заработной платы - от семи тысяч рублей. За набор специалистов отвечает OOO "Юником". Именно эта компания, разместившая объявление о поиске водителей, официально представляет китайский такси-агрегатор в России.

В конце прошлого года в России было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус". Владельцем является сингапурская компания Didi Mobility Pte. Ltd.