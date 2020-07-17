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17.07.2020 18:30
Рубрика: Экономика

В России планируют запустить китайский сервис заказа такси DiDi

Текст: Екатерина Петрова

В России может заработать китайский агрегатор такси DiDi (принадлежит Didi Chuxing). Сервис может выйти на рынок уже в августе, пишет РБК со ссылкой на источники.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Запустить агрегатор планируется в Казани. В сентябре-декабре сервис может появиться еще в ряде российских городов. Рассматриваются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Объявление о поиске водителей для DiDi в Казани появилось на сайте "Авито". Сумма заработной платы - от семи тысяч рублей. За набор специалистов отвечает OOO "Юником". Именно эта компания, разместившая объявление о поиске водителей, официально представляет китайский такси-агрегатор в России.

В конце прошлого года в России было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус". Владельцем является сингапурская компания Didi Mobility Pte. Ltd.

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