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17.07.2020 09:54
Рубрика: Спорт

В России появится налоговый вычет за занятия спортом

Текст: Максим Домчев
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что до конца года в законодательство будет включен налоговый вычет за занятия спортом.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Об этом он заявил порталу "Будущее России. Национальные проекты". По словам министра, налоговый вычет позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб и это может помочь развитию массового спорта в стране.

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"Мы разработали проект поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг. Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами [из Минфина] будет успешно завершена и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве и станет еще одним стимулом для людей ходить в спортзал", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Сообщается, что такую задачу перед министерством поставил президент России Владимир Путин. Разработкой изменений в законодательстве занимаются Министерство спорта и Министерство финансов.

Первым шагом станет внесение изменений в закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Также сообщается, что Минспорт РФ подготовил стратегию развития спорта до 2030 года с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни", ее планируется утвердить до конца текущего года.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Правительство Минспорт Налоговые вычеты

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