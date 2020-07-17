В Совфеде задумались о восстановлении санаторно-курортного комплекса

В России необходимо разработать меры по восстановлению санаторно-курортного комплекса, заявила журналистам председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В России был создан лечебно-оздоровительный туризм на достаточно высоком уровне. Очень важно, и мы предлагаем в комитете, разработать меры по восстановлению и развитию санаторно-курортных комплексов России и по государственной поддержке российских курортов", - сказала она.

Вопросы развития внутреннего туризма обсуждались 17 июля на заседании президиума Совета законодателей, пояснила сенатор. Она отметила, что необходимы в целом меры по развитию внутреннего туризма и повышению спроса. Туристская отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, россияне снизили туристскую активность.

Только 45% жителей страны отдыхали в регионе, отличном от региона проживания. По опросам, более 35% граждан в России и 43% в Москве считают, что их финансовое положение после ограничительных мер ухудшится. Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отпуска, выросла до 50%, пояснила сенатор.

Важно также создать правовую базу для деятельности проводников, экскурсоводов, инструкторов. Кроме того, Совет законодателей рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение закона о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности. "Важно также ускорить доработку проекта плана реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности", - добавила Святенко.