В США из-за коронавируса некому отслеживать комаров-переносчиков инфекций

В США все медицинские службы в этом году настолько заняты борьбой с эпидемией коронавируса, что у них не остается возможностей отслеживать распространение комарами опасных инфекций, таких как лихорадка Западного Нила. При этом вспышка коронавируса наложилась на многолетний системный кризис в американском здравоохранении, что еще больше усугубляет ситуацию.

Об этом говорится в совместном исследовании, проведенном Kaiser health news (KHN) и The Associated Press. Отмечается, что в обычные годы, например, департаменты здравоохранения расставляют ловушки для комаров - бочки с застойной водой и специальной сеткой. Однако сейчас все сотрудники заняты борьбой с коронавирусом, поэтому у них не остается времени ни на расстановку ловушек, ни для проверки комаров на опасные инфекции.

В связи с этим есть опасение, что смертность от болезней, переносимых комарами (в первую очередь от различных геморрагических лихорадок) в этом году окажется выше, чем в предыдущие годы, когда от подобных заболеваний в США ежегодно умирали в среднем 200 человек.

Идущие последние десятилетия сокращения финансирования и урезание штатов в местных и федеральных американских медицинских структурах привели к нехватке специалистов и снижению почти на 20 процентов расходов из расчета на душу населения.