В США школьница попала в колонию за невыполненное домашнее задание

В США отправили 15-летнюю чернокожую школьницу по имени Грейс (ее фамилия не разглашается) в подростковую колонию за невыполненное домашнее задание, сообщили в независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois. Ранее она была осуждена за кражу с применением насилия, но осталась на свободе под присмотром местных социальных служб.

Во время пандемии, когда все американские школы перешли на дистанционное обучение, она начала саботировать занятия и не учила уроки. В итоге суд заменил трудному подростку условный срок лишения свободы на реальный.

На фоне массовых протестов против полицейской жестокости и расовой дискриминации в США это дело получило широкий общественный резонанс. Сейчас за освобождение Грейс выступили законодатели штата Мичиган и неправительственные организации.