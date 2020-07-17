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17.07.2020 09:53
Рубрика: В мире

В США школьница попала в колонию за невыполненное домашнее задание

Текст: Владимир Шилов

В США отправили 15-летнюю чернокожую школьницу по имени Грейс (ее фамилия не разглашается) в подростковую колонию за невыполненное домашнее задание, сообщили в независимой организации журналистских расследований ProPublica Illinois. Ранее она была осуждена за кражу с применением насилия, но осталась на свободе под присмотром местных социальных служб.

Фото: iStock
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Во время пандемии, когда все американские школы перешли на дистанционное обучение, она начала саботировать занятия и не учила уроки. В итоге суд заменил трудному подростку условный срок лишения свободы на реальный.

На фоне массовых протестов против полицейской жестокости и расовой дискриминации в США это дело получило широкий общественный резонанс. Сейчас за освобождение Грейс выступили законодатели штата Мичиган и неправительственные организации.

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