В США силовики обвинили политиков Портленда в поддержке "диких анархистов"

"Портленд уже 47 дней подряд подвергается осаде со стороны жестокой толпы, в то время как местные политические лидеры отказываются навести порядок, чтобы защитить свой город, - говорится в заявлении Вольфа. - Каждую ночь дикие анархисты уничтожают и оскверняют имущество, в том числе федеральное здание суда, и нападают на храбрых сотрудников правоохранительных органов, защищающих его".

Город погрузился в хаос после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Демонстрации проходили и в других городах, самой резонансной из них стала акция в Сиэтле, в конечном итоге они прекратились. В том же Сиэтле, штат Вашингтон, власти при помощи силовиков быстро разогнали палаточный лагерь протестующих. Однако в Портленде протесты продолжаются больше полутора месяцев, вызывая насилие и приводя к разрушению собственности. Участники беспорядков поджигают матрацы и зажигают фейерверки на улицах. Протестующие также установили палатки в парке рядом с федеральным зданием суда и забаррикадировали улицы, чтобы создать собственную автономную зону, подобную лагерю на Капитолийском холме в Сиэтле.

В начале июля Министерство внутренней безопасности США, в состав которого входит 26 американских силовых ведомств, агентств, управлений и отделов, развернуло в Портленде силы правоохранительных органов и департаментов, при этом сотрудники Службы маршалов США, Федеральной службы охраны и Таможенной и пограничной службы США разместили свои подразделения по всему городу в попытке подавить насилие и защитить федеральную собственность. Однако этот шаг вызвал резкое раздражения у местных политиков. Мэр Портленда Тед Уилер заявил, что полиция применила чрезмерную силу против "мирных протестующих". В адрес генпрокурора Уильяма Барра были направлены послания от ряда политиков, включая сенаторов-демократов, которые обвиняли силовиков в "неправомерном насилии".

Более того, неизвестные хакеры обнародовали в интернете личную информацию о сотрудниках, которые встали на защиту государства, а участники беспорядков нападали на сотрудников правоохранительных органов с помощью молотков, лазерных указок, рогаток и фейерверков, некоторые были вооружены кувалдами и мачете, а также коктейлями Молотова. На одном из видео видно, как радикалы пытались "заманить в засаду" полицейского, однако их действия прервали сотрудники министерства безопасности.

"Вместо того, чтобы обращаться к жестоким преступникам в своих общинах, местные и государственные лидеры сосредотачиваются на том, чтобы обвинять правоохранительные органы и требовать меньшего от офицеров в подавлении насилия", - заявил Вольф, добавив, что "ответ мэра только приободрил буйную толпу, которая усиливает насилие день ото дня". По его словам, федералы не намерены отступать. Барр призвал местных чиновников обеспечить соблюдение закона и принять "соответствующие меры", чтобы обуздать радикалов.