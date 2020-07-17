В войсках Южного и Западного военных округов началась внезапная проверка

По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, войска Южного и Западного военных округов, ВДВ, морская пехота Северного, Тихоокеанского флотов, а также отдельные дивизии и бригады центрального подчинения подняли по тревоге.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - заявил министр обороны Сергей Шойгу утром в пятницу на совещании с руководящим составом ведомства.

Министр уточнил, что в ходе этой внезапной проверки будут организованы 56 учений тактического уровня. Они пройдут на 35 полигонах и учебных полях. Кроме того, ряд задач отработают военные моряки. Для этого задействуют 17 флотских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

"Всего на внезапную проверку привлечено 149 тысяч 755 человек, 26 тысяч 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения", - сообщил армейскому руководству Сергей Шойгу.

Оценивать и контролировать действия проверяемых войск и штабов будет Генштаб, для чего там сформируют специальные рабочие группы. Своим заместителям министр поручил обеспечить и организовать контроль выполнения задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке по направлениям деятельности. А главкомы видов Вооруженных сил, командующий ВДВ и руководители центральных органов военного управления будут отвечать за подготовку объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач. Кроме того, они организуют контроль за ходом учений и занятий. Оценку, в том числе, получат все штабы, войска и силы, участвующие в проверке.

Министр также распорядился предусмотреть в рамках учений и контрольных занятий реализацию программ боевой подготовки. Отдельно будет оцениваться работа командиров по слаживанию частей и подразделений. Результаты этой внезапной проверки учтут, когда в Минобороны станут решать, какие воинские коллективы имеют необходимый уровень подготовки и могут быть допущены к участию в стратегическом учении "Кавказ-2020".

Шойгу приказал, чтобы на всех этапах проверки было обеспечено строгое соблюдение требований безопасности. А еще - сохранность оружия и боеприпасов. Министр также потребовал исключить нанесение ущерба государственной собственности и не допустить пагубного воздействия на природную среду.

Отдельно глава ведомства сказал о мерах безопасности для участников масштабных маневров. "В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава", - заявил Шойгу.

Надо сказать, что подобные проверки боеготовности в армии и на флоте президент страны в последние несколько лет устраивает постоянно. Иногда по его распоряжению по тревоге поднимают округа и флота. В других случаях - целые виды и рода войск. Такие проверки, как правило, сопровождаются переброской полков и дивизий на незнакомые полигоны и выполнением задач на незнакомой местности. Бывает, что подобные маневры силами и средствами предшествуют крупным учениям Вооруженных сил. В данном случае - стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".