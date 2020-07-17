Великая Победа тоже нуждается в защите, считают лауреаты премии СГ

Поколения наследников Великой Победы должны сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне и о людях, благодаря которым она стала возможна. Так сформулировал свою гражданскую позицию народный артист Беларуси Александр Ефремов 17 июля на пресс-конференции лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства.

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Популярный белорусский режиссер, сообщает БЕЛТА, был номинирован на премию СГ за цикл кинофильмов, посвященных героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, и спектакли русской и мировой драматургии. "Для любого человека, который работает в искусстве, - считает Ефремов, - одобрение того, что он делает, является свидетельством значимости его труда, говорит о том, что он на верном пути и состоялся в своей профессии".

Говоря о творческой стороне отражения событий тех героических лет, народный артист всегда напоминает, что тема войны "для наших народов - отдельный серьезный разговор". К сожалению, с горечью вынужден констатировать режиссер, "тех, кто воевал и защищал наше будущее, с каждым днем остается все меньше. И мы с вами, поколения наследников, остаемся один на один с этой страницей общей истории".

Подчеркивая, что относиться к ней надо с особым уважением, почтением и страстью, Ефремов не забывает напоминать, что Великая Победа нуждается и в защите, "потому что идет волна агрессии и попыток фальсификации истории".

С помолодевшим в эти дни Витебском, где проходит триумф международного фестиваля искусств "Славянский базар", режиссера связывают давние воспоминания. Еще почти тридцать лет назад он снимал здесь фильм "Наш человек в Сан-Ремо". "Помню Витебск бесшабашным, ожидающим изменений. Сейчас нахожу его благополучным, устроенным, красивым. Город обрел собственное лицо", - поделился своими впечатлениями лауреат.

Кстати, лауреатами высокой награды за 2019-2020 годы, которые присуждаются за значительный вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, стали также кинорежиссер студии "Летопись", народный артист Беларуси Анатолий Алай за документальные фильмы последних лет и авторский коллектив в составе режиссеров Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой за цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино".

А впервые премия была присуждена восемнадцать лет назад, в 2002 году. Тогда ее обладателями стали российский актер Алексей Петренко, белорусский драматург Алексей Дударев и народный писатель Беларуси Иван Шамякин. Позднее лауреатами становились художники Михаил Савицкий, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский и Валентин Сидоров, актеры Александр Калягин, Ростислав Янковский и Владимир Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, дирижер Михаил Финберг и другие известные мастера культуры Беларуси и России.