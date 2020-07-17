Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 12 г. Москва "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции"

В целях единообразного применения арбитражными судами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

Общие положения

Лица, имеющие право на апелляционное обжалование

Судебные акты, подлежащие апелляционному обжалованию

1. При применении статей 257, 272, 2721 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) арбитражным судам апелляционной инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов в порядке апелляционного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ. К иным лицам в силу части 3 статьи 16 и статьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт. В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

К лицам, имеющим право на обжалование в порядке апелляционного производства, относятся также правопреемники лиц, участвующих в деле, эксперты, специалисты, свидетели, переводчики в части выплаты им вознаграждения и/или возмещения расходов, понесенных при рассмотрении дела, и прокурор по делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ, даже если он не участвовал в рассмотрении этого дела в арбитражном суде первой инстанции (далее также - суд первой инстанции, суд).

На основании пункта 3 части 1 статьи 25.11, статьи 28.4, части 1 статьи 30.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также с учетом положений части 2 статьи 52 АПК РФ Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, их заместители и приравненные к ним прокуроры, их заместители наделены правом обжалования решения арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности, по делу об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности в апелляционном порядке независимо от их участия в рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Из содержания положений пунктов 4, 5 части 5 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", статей 40, 531 АПК РФ следует, что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации имеют право апелляционного обжалования судебных актов суда первой инстанции, если они участвовали лично либо через своих представителей в рассмотрении дела в суде первой инстанции.

2. В случае когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования апелляционная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 264 АПК РФ.

При рассмотрении дела по апелляционной жалобе лица, не участвовавшего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции определяет, затрагивает ли принятый судебный акт права или обязанности заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта суда первой инстанции, руководствуясь частью 61 статьи 268, пунктом 4 части 4 статьи 270 Кодекса, и о привлечении заявителя к участию в деле.

Если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

3. Арбитражный суд апелляционной инстанции осуществляет проверку законности и обоснованности не вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, принятых ими по первой инстанции, за исключением случаев, когда обжалование таких судебных актов осуществляется исключительно в кассационном порядке.

Судебные приказы (часть 11 статьи 2295 Кодекса), определения об отмене решения третейского суда или отказе в удовлетворении требования об отмене такого решения (часть 5 статьи 234 Кодекса), определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа (часть 5 статьи 240 Кодекса), определения о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, а также об отказе в признании и приведении в исполнение соответствующего решения (часть 3 статьи 245 Кодекса), определения о признании решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного исполнения, а также об отказе в признании соответствующего решения (часть 14 статьи 2451 АПК РФ), вынесенные арбитражным судом первой инстанции, не могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции. Указанные судебные акты обжалуются в арбитражный суд кассационной инстанции.

В таком же порядке обжалуются другие определения, вынесенные арбитражным судом при рассмотрении данных категорий дел.

При этом определения о возвращении заявления о выдаче судебного приказа, определения об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Решения Суда по интеллектуальным правам вступают в законную силу немедленно после принятия (часть 2 статьи 180 Кодекса) и подлежат обжалованию в президиум этого суда в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ (часть 2 статьи 273, часть 3 статьи 274 АПК РФ). В таком же порядке обжалуются определения этого суда, вынесенные им в качестве суда первой инстанции (часть З1 статьи 188 АПК РФ).

4. Если при принятии апелляционной жалобы к производству будет установлено, что жалоба подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке апелляционного производства, то такая жалоба возвращается со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 264 АПК РФ.

В случае когда арбитражный суд апелляционной инстанции ошибочно принял к производству апелляционную жалобу на судебный акт, не подлежащий обжалованию в порядке апелляционного производства, применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

5. При решении вопроса о том, подлежит ли определение суда первой инстанции, на которое подана апелляционная жалоба, обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, как это предусмотрено частью 1 статьи 188 АПК РФ, следует иметь в виду, что в отношении определений о принятии к производству искового заявления или заявления (кроме определения о принятии заявления о признании должника банкротом), о восстановлении пропущенного процессуального срока, об оставлении искового заявления (заявления) без движения, о продлении процессуального срока, о назначении дела к судебному разбирательству, об удовлетворении ходатайства о привлечении к рассмотрению дела арбитражных заседателей либо об отказе в его удовлетворении, об объявлении перерыва в судебном заседании, об отложении судебного разбирательства, о вступлении в дело соистца, о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле другого ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о привлечении второго ответчика, о выделении некоторых требований в отдельное производство или об объединении дел, о назначении или прекращении проведения экспертизы, об истребовании доказательств, о принятии или об отклонении замечаний на протокол судебного заседания, об отказе в наложении судебного штрафа, об отказе в приостановлении производства по делу могут быть заявлены возражения только при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

6. Определения о передаче дела по подсудности или об отказе в передаче дела по подсудности (часть 5 статьи 39 АПК РФ), об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика (часть 7 статьи 46 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (часть 4 статьи 50 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (часть 31 статьи 51 АПК РФ), об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, об отказе в удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное производство (часть 7 статьи 130 АПК РФ) могут быть обжалованы в срок, не превышающий десяти дней со дня их вынесения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

В случаях подачи апелляционных жалоб на указанные определения арбитражный суд первой инстанции вправе отложить судебное разбирательство до рассмотрения жалобы на названные определения (часть 5 статьи 158 АПК РФ).

Поскольку частное определение, вынесенное в порядке статьи 1881 АПК РФ, затрагивает права и законные интересы лиц, в отношении которых оно вынесено, оно может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения, в арбитражный суд апелляционной инстанции.

По смыслу положений, содержащихся в части 5 статьи 39, части 7 статьи 46, части 4 статьи 50, части 31 статьи 51, части 7 статьи 130 АПК РФ, во взаимосвязи с частями 3, 5 статьи 188 АПК РФ обжалование в арбитражный суд кассационной инстанции постановлений арбитражного суда апелляционной инстанции, принятых по результатам рассмотрения жалоб на определения суда первой инстанции, поименованных в данных статьях АПК РФ, законом не предусмотрено.

При этом следует иметь в виду, что в отношении указанных определений могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в арбитражном суде апелляционной инстанции, арбитражном суде кассационной инстанции, при обжаловании судебного акта, пересмотре дела в Верховном Суде Российской Федерации.

7. Апелляционная жалоба может быть подана как на один судебный акт, так и на несколько судебных актов, принятых по одному делу, каждый из которых может быть обжалован отдельно, что само по себе не противоречит правилам главы 34 АПК РФ, за исключением судебных актов, принятых по делам о несостоятельности (банкротстве). В одной жалобе могут содержаться требования об обжаловании, в частности, решения и определения о возвращении встречного искового заявления или определений об оставлении встречного иска без рассмотрения, о прекращении производства по встречному иску. В этом случае арбитражный суд апелляционной инстанции вправе вынести одно определение о принятии апелляционной жалобы к производству.

Если арбитражным судом апелляционной инстанции при этом будет установлено истечение срока подачи апелляционной жалобы на один из обжалуемых судебных актов, отсутствие в жалобе ходатайства о восстановлении срока или будет отказано в восстановлении такого срока, то в определении о принятии апелляционной жалобы к производству суд указывает на то, что она принята в части тех судебных актов, срок для обжалования которых не истек, а в остальной части подлежит возвращению на основании пункта 3 части 1 статьи 264 Кодекса.

В случае если арбитражным судом апелляционной инстанции будет установлено, что имеются основания, предусмотренные статьей 263 АПК РФ, для оставления без движения апелляционной жалобы в отношении одного из обжалуемых судебных актов, то по данному вопросу выносится отдельное определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.

Если в одной жалобе содержатся требования об обжаловании двух судебных актов, сроки рассмотрения которых в суде апелляционной инстанции различны (например, сроки, установленные частью 1 статьи 267, частью 3 статьи 272 АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает апелляционную жалобу в более продолжительный срок, установленный АПК РФ.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на несколько судебных актов по одному делу не исключается принятие одного судебного акта.

Подача одной апелляционной жалобы на судебные акты, принятые при рассмотрении разных дел, не допускается. В этом случае арбитражный суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю устранить допущенное нарушение. Неустранение такого нарушения является основанием для возвращения жалобы в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 264 Кодекса. При этом применительно к части 4 статьи 176 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции разъясняет порядок обжалования по каждому судебному акту в отдельности.

Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы

Принятие апелляционной жалобы

8. Принимая к производству апелляционную жалобу на решение по делу об административном правонарушении, арбитражному суду апелляционной инстанции необходимо учитывать, что сроки обжалования решений по этой категории дел в силу части 4 статьи 206 и части 5 статьи 211 АПК РФ являются сокращенными и составляют десять дней со дня принятия решения.

Указанные сокращенные сроки не распространяются на определения о возвращении и об отказе в принятии заявления, а также определения, которыми завершается производство по данной категории дел (определение о прекращении производства по делу, определение об оставлении заявления без рассмотрения).

9. При поступлении в арбитражный суд первой инстанции апелляционной жалобы на определение, вынесенное в ходе судебного разбирательства и не завершающее производство по делу, этот суд направляет в арбитражный суд апелляционной инстанции подлинный экземпляр апелляционной жалобы и удостоверенные судьей (председательствующим в судебном заседании), рассматривающим дело в арбитражном суде первой инстанции, копии обжалуемого определения и документов, которые имеют непосредственное отношение к рассмотрению жалобы, а также опись имеющихся в деле документов.

При поступлении в арбитражный суд первой инстанции апелляционной жалобы на определение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, суд первой инстанции направляет в арбитражный суд апелляционной инстанции электронное письмо, содержащее сопроводительное письмо о направлении апелляционной жалобы в соответствующий суд апелляционной инстанции и ссылку на электронные образы апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов, размещенных в информационной системе "Картотека арбитражных дел".

10. Согласно части 2 статьи 257 АПК РФ апелляционные жалобы на не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции подаются через суд, принявший решение.

Апелляционная жалоба на судебный акт подлежит возвращению по основаниям, установленным статьей 264 АПК РФ, а также в случае, если она подана в нарушение части 2 статьи 257 или части 2 статьи 272 Кодекса непосредственно в арбитражный суд апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы непосредственно в суд апелляционной инстанции и ее последующего возвращения при подаче повторной апелляционной жалобы в надлежащем порядке срок на ее подачу может быть восстановлен в порядке, предусмотренном статьей 259 АПК РФ.

Если же апелляционная жалоба подана непосредственно в арбитражный суд апелляционной инстанции после возбуждения в нем апелляционного производства по жалобе другого лица, то суд в целях соблюдения принципа процессуальной экономии решает вопрос о принятии этой жалобы к производству, не возвращая ее заявителю.

11. О возвращении апелляционной жалобы выносится определение по правилам, установленным частями 2, 3 статьи 264 АПК РФ. Данное определение в соответствии с частью 4 статьи 264 АПК РФ может быть обжаловано.

В связи с тем, что Кодекс не содержит специальных норм относительно срока, в течение которого может быть обжаловано определение о возвращении апелляционной жалобы, такое определение согласно части 3 статьи 188 АПК РФ обжалуется в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня его вынесения.

12. Согласно части 2 статьи 176, части 4 статьи 229, части 1 статьи 259 АПК РФ срок на подачу апелляционной жалобы исчисляется не с даты направления копии изготовленного судебного акта лицам, участвующим в деле, а с даты изготовления судом первой инстанции судебного акта в полном объеме или с даты подписания судьей резолютивной части решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Превышение арбитражным судом первой инстанции определенного Кодексом срока направления копии судебного акта по почте, несвоевременное размещение судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не продлевают срока на апелляционное обжалование, но при наличии соответствующего ходатайства заявителя являются основанием для восстановления пропущенного срока. Если заявителем допущено превышение срока большей продолжительности по сравнению с превышением срока суда, то суду необходимо установить, имел ли заявитель достаточный промежуток времени для подготовки и подачи апелляционной жалобы в предусмотренный процессуальным законодательством срок.

Аналогичные правила применяются в случае, когда арбитражным судом апелляционной инстанции допущено превышение срока направления заявителю копии определения о возвращении ранее поданной им апелляционной жалобы, размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определения о возвращении ранее поданной апелляционной жалобы.

13. При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу апелляционной жалобы в случае, если жалоба была сдана на почту, необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть определена по штемпелю на конверте, квитанции о приеме письма (квитанции с реестром на заказную корреспонденцию) либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов, и др.), при условии, что этой квитанцией или иным документом арбитражный суд апелляционной инстанции располагает на момент решения вопроса о принятии жалобы к производству.

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи апелляционной жалобы следует считать более раннюю дату.

При наличии обоснованных сомнений относительно даты подачи апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю представить почтовую квитанцию либо иной документ организации почтовой связи, позволяющий установить фактическую дату подачи почтового отправления.

В случае если в установленный судом срок такие документы не будут представлены заявителем, апелляционная жалоба подлежит возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 264 АПК РФ.

14. При решении вопроса о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы следует принимать во внимание, что данный срок может быть восстановлен в пределах шестимесячного срока, установленного частью 2 статьи 259 АПК РФ. Восстановление срока по истечении указанных шести месяцев не производится, если ходатайство подано участвовавшим в деле лицом, которое было извещено надлежащим образом о судебном разбирательстве в суде первой инстанции.

В то же время лицам, не участвующим в деле, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт, либо лицам, не принимавшим участия в судебном разбирательстве по причине ненадлежащего извещения их о времени и месте заседания, срок подачи жалобы может быть восстановлен судом по ходатайству данного лица, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных интересов обжалуемым судебным актом (часть 2 статьи 259 АПК РФ).

15. В силу части 2 статьи 259 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции восстанавливает срок на подачу апелляционной жалобы, если данный срок пропущен по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой.

Для лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве, такими причинами могут быть признаны, в частности, причины, связанные с отсутствием у них по обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об обжалуемом судебном акте, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу которых оно было лишено возможности своевременно подготовить и подать мотивированную жалобу (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части).

При указании заявителем на эти причины как на основание для восстановления срока суду следует проверить, имеются ли в материалах дела доказательства надлежащего извещения заявителя о судебном разбирательстве в суде первой инстанции. Если лицо не извещено о судебном разбирательстве надлежащим образом, суд рассматривает вопрос о наличии оснований для восстановления срока на подачу апелляционной жалобы с учетом того, что данный срок исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных интересов обжалуемым судебным актом.

Лицу, подавшему апелляционную жалобу за пределами установленного Кодексом срока на обжалование, не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, если нарушение срока обусловлено ошибочным определением данного срока судом первой инстанции.

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче апелляционной жалобы, нахождение представителя заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы юридического лица, обратившегося с апелляционной жалобой.

16. Согласно требованиям части 3 статьи 259 АПК РФ во взаимосвязи с частью 4 статьи 117 Кодекса и с учетом положений статей 261, 264 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы рассматривается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле, одновременно с решением вопроса о принятии жалобы к производству.

Ходатайство о восстановлении срока оставлению без движения не подлежит.

Проверка апелляционной жалобы на соответствие требованиям статьи 260 АПК РФ о форме и содержании апелляционной жалобы проводится в случае удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Если арбитражный суд апелляционной инстанции удовлетворит ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, но установит при этом, что жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных статьей 260 АПК РФ, и подлежит оставлению без движения, на восстановление пропущенного срока суд вправе указать в определении об оставлении жалобы без движения.

Отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера является самостоятельным основанием для возвращения апелляционной жалобы. Ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера оставлению без движения не подлежит.

17. На восстановление пропущенного срока с обоснованием мотивов восстановления указывается в определении о принятии апелляционной жалобы к производству или в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения.

Об отказе в восстановлении срока и о возвращении апелляционной жалобы выносится определение со ссылкой на пункт 3 части 1 статьи 264 АПК РФ, в котором приводятся мотивы отказа и доводы заявителя, отклоненные арбитражным судом апелляционной инстанции. Копии документов, прилагавшихся заявителем в обоснование ходатайства, в том числе не принятых судом в качестве необходимых и достаточных доказательств уважительности причин пропуска срока, приобщаются к материалам дела.

18. Если факт пропуска срока на подачу апелляционной жалобы установлен после принятия апелляционной жалобы к производству, арбитражный суд апелляционной инстанции выясняет причины пропуска срока. Признав причины пропуска срока уважительными, суд продолжает рассмотрение жалобы, а в ином случае - прекращает производство по жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Если после удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного срока будет установлено отсутствие оснований для восстановления, суд апелляционной инстанции прекращает производство по апелляционной жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

19. Если по истечении срока на подачу апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции принимает к производству апелляционную жалобу на этот судебный акт (например, сданную на почту в установленный АПК РФ срок для обжалования или поданную за пределами срока на обжалование с ходатайством о восстановлении пропущенного срока), а также при принятии к производству апелляционной жалобы на решение арбитражного суда, подлежащее немедленному исполнению, то по ходатайству лица, участвующего в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 2651 АПК РФ вправе приостановить исполнение судебного акта, о чем выносится определение. Порядок приостановления исполнительного производства, установленный статьей 327 АПК РФ, в данном случае не применяется.

20. При применении статьи 263 АПК РФ об оставлении апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в арбитражный суд апелляционной инстанции необходимых документов или информации.

В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления апелляционной жалобы без движения следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 АПК РФ его требования считаются исполненными в момент приема документов судом.

21. Если апелляционная жалоба оставлена без движения и по истечении установленного срока арбитражный суд апелляционной инстанции не располагает информацией об устранении заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для оставления ее без движения, то суд выясняет: извещен ли заявитель надлежащим образом о вынесенном определении (в случае, если определение об оставлении апелляционной жалобы без движения является первым судебным актом), имелся ли у него достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств и поступали ли в арбитражный суд от заявителя информация об объективных препятствиях для устранения обстоятельств в срок либо ходатайство о продлении срока оставления апелляционной жалобы без движения в связи с наличием таких препятствий.

При наличии доказательств надлежащего извещения заявителя о вынесенном определении, достаточного срока для устранения им обстоятельств, которые послужили основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, и отсутствии информации о препятствиях (ходатайства о продлении срока) арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу со ссылкой на пункт 5 части 1 статьи 264 АПК РФ не позднее дня, следующего за днем истечения срока оставления жалобы без движения.

В случаях, когда арбитражный суд апелляционной инстанции такими доказательствами не располагает, он по собственной инициативе устанавливает новый срок (или по ходатайству заявителя продлевает срок) оставления апелляционной жалобы без движения, о чем выносит определение. Если обстоятельства, указанные в определении об оставлении апелляционной жалобы без движения, в повторно установленный срок не устранены, жалоба с приложенными документами возвращается заявителю не позднее дня, следующего за днем истечения этого срока.

22. Если на дату поступления апелляционной жалобы в суд первой инстанции материалы дела направлены в суд кассационной инстанции в связи с поступлением кассационной жалобы на тот же судебный акт, то суд первой инстанции в соответствии с частью 2 статьи 257 АПК РФ направляет жалобу и приложения к ней в арбитражный суд апелляционной инстанции с сопроводительным письмом, в котором сообщается, в связи с чем, когда и в какой суд направлены материалы дела.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции решает вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству, руководствуясь статьей 261 АПК РФ, и, если жалоба принимается, в суд кассационной инстанции направляются копия определения о ее принятии к производству и запрос о направлении материалов дела в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Если кассационное производство к моменту получения копии указанного определения не завершено, суд кассационной инстанции применительно к пункту 1 части 1 статьи 148 АПК РФ оставляет кассационную жалобу без рассмотрения и направляет материалы дела в суд апелляционной инстанции.

Срок рассмотрения апелляционной жалобы в таком случае начинает течь со дня поступления материалов дела в арбитражный суд апелляционной инстанции.

В случае когда арбитражным судом кассационной инстанции принята к производству кассационная жалоба на определение, не завершающее рассмотрение дела, а в суд апелляционной инстанции поступила апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по тому же делу, производство по кассационной жалобе на определение осуществляется на основании копий материалов дела, необходимых для рассмотрения жалобы, а материалы дела направляются в арбитражный суд апелляционной инстанции для рассмотрения апелляционной жалобы.

Рассмотрение дела арбитражным судом апелляционной инстанции: срок, порядок, пределы рассмотрения, полномочия суда

23. По общему правилу, дела в арбитражном суде апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества судей (часть 4 статьи 17 АПК РФ).

Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции рассматриваются судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично (часть 2 статьи 272, часть 1 статьи 2721 АПК РФ).

При этом апелляционные жалобы на определения, вынесенные арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции коллегиальным составом судей (часть 3 статьи 223 АПК РФ).

24. Если после принятия апелляционной жалобы к производству суд выяснит, что к жалобе не приложен какой-либо из документов, названных в части 4 статьи 260 АПК РФ, то необходимо учитывать следующее.

Неприложение копии оспариваемого судебного акта не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы, если данный судебный акт размещен в информационной системе "Картотека арбитражных дел" и имеется в материалах дела.

При отсутствии доказательств направления другим лицам копий апелляционной жалобы, а равно копий документов, которыми они не располагают, отсутствии документов, прилагавшихся к исковому заявлению, заявлению о выдаче судебного приказа, по которым вынесены определения о возвращении искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа, об отказе в принятии искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа, арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение, в котором устанавливает срок для представления таких доказательств. Судебное разбирательство по апелляционной жалобе в связи с этим обстоятельством может быть отложено.

Если после принятия апелляционной жалобы к производству будет установлено, что жалоба не подписана или подписана лицом, не имеющим полномочий, арбитражный суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без рассмотрения применительно к пункту 7 части 1 статьи 148 Кодекса, кроме случаев, когда из действий лица, участвующего в деле, следует, что оно поддерживает эту жалобу.

Если после принятия апелляционной жалобы к производству у суда возникнут сомнения в наличии у лица, подписавшего жалобу, права на ее подписание, арбитражный суд апелляционной инстанции предлагает заявителю представить доказательства наличия у такого лица полномочий или последующего одобрения заявителем действий лица, подписавшего жалобу. В случае непредставления таких доказательств апелляционная жалоба оставляется без рассмотрения применительно к пункту 7 части 1 статьи 148 Кодекса.

25. При применении положения части 2 статьи 261 АПК РФ об определении времени и места судебного заседания арбитражным судам следует иметь в виду, что апелляционные жалобы на один судебный акт могут быть поданы несколькими участвующими в деле лицами в течение всего срока, установленного для подачи жалобы. С учетом этого обстоятельства, а также того, что апелляционная жалоба может быть подана в последний день срока на апелляционное обжалование, в определении о принятии жалобы к производству указывается дата судебного заседания, которое не может быть назначено ранее истечения срока на подачу апелляционной жалобы.

Все апелляционные жалобы, поданные на один судебный акт, должны назначаться к рассмотрению в одном судебном заседании.

Указанные правила о выборе даты судебного заседания не распространяются на случаи обжалования определений, за исключением определений об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения и о прекращении производства по делу.

Срок рассмотрения апелляционной жалобы, установленный статьей 267 Кодекса, исчисляется со дня поступления в арбитражный суд последней апелляционной жалобы на обжалуемый судебный акт.

В случае когда после рассмотрения апелляционной жалобы и принятия по результатам ее рассмотрения постановления суд апелляционной инстанции принял к своему производству апелляционную жалобу лица, участвующего в деле и подавшего жалобу в срок, установленный процессуальным законодательством, либо лица, не привлеченного к участию в деле, права и обязанности которого затронуты обжалуемым судебным актом (статья 42 АПК РФ), такую жалобу следует рассматривать применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Если при рассмотрении соответствующей жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции установит, что заявитель является лицом, не привлеченным к участию в деле, о правах и об обязанностях которого приняты судебные акты по делу, то ранее принятые постановление арбитражного суда апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции подлежат отмене и арбитражный суд апелляционной инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

26. При применении статьи 267 АПК РФ, согласно которой срок рассмотрения апелляционной жалобы не превышает двух месяцев, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, необходимо учитывать, что частью 5 статьи 39 и частью 3 статьи 272 Кодекса установлены специальные сроки рассмотрения апелляционных жалоб на определения о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда или суда общей юрисдикции (статья 39 АПК РФ), определения об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика (статья 46 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (статья 50 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 51), об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство (статья 130 АПК РФ), а также на определения о возвращении искового заявления (статья 129 АПК РФ), об отказе в принятии искового заявления (заявления) (статья 1271 АПК РФ) и другие препятствующие дальнейшему движению дела.

Апелляционная жалоба на определение о передаче дела на рассмотрение другого суда в силу части 5 статьи 39 АПК РФ подлежит рассмотрению в течение пяти дней со дня поступления в арбитражный суд апелляционной инстанции вместе с материалами, необходимыми для ее рассмотрения; апелляционные жалобы на иные определения согласно части 3 статьи 272 Кодекса - в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления жалобы и соответствующих материалов в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При этом в случаях, когда судом первой инстанции часть требований заявителя рассмотрена, а по оставшимся требованиям производство прекращено (требования оставлены без рассмотрения), на что указано в решении, апелляционная жалоба на данный судебный акт рассматривается в срок, установленный статьей 267 Кодекса.

В указанные сроки рассматривает жалобы на определения Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции и президиум этого суда.

27. При применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует арбитражному суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства арбитражный суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что при наличии в пояснениях к жалобе доводов, касающихся обжалования судебного акта в иной части, чем та, которая указана в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях.

При этом арбитражный суд апелляционной инстанции оценивает данные доводы наряду с доводами, приведенными в апелляционной жалобе ранее, соблюдая процессуальные гарантии лиц, участвующих в деле, для чего предоставляет лицам, участвующим в деле, необходимое время для подготовки возражений на новые доводы, а при наличии ходатайства вправе объявить перерыв или отложить рассмотрение апелляционной жалобы на требуемое время.

Следует также учитывать, что согласно части 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции. Например, не могут быть приняты и рассмотрены требования о снижении размера пеней, неустойки, штрафа, которые не были заявлены в суде первой инстанции, если из закона не следует иное.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной на часть решения суда первой инстанции, арбитражный суд апелляционной инстанции выносит судебный акт, в резолютивной части которого указывает выводы относительно обжалованной части судебного акта. Выводы, касающиеся необжалованной части судебного акта, в резолютивной части судебного акта не указываются.

Проверяя правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции применительно к части 4 статьи 170 АПК РФ устанавливает, соответствуют ли выводы судов практике применения правовых норм, определенной постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившими силу постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановлениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившими силу постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также содержащейся в обзорах судебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

28. В случае если в апелляционной жалобе на решение арбитражного суда первой инстанции содержатся доводы относительно нарушения правил подсудности при рассмотрении дела в суде первой инстанции и арбитражный суд апелляционной инстанции установит, что у заявителя не было возможности в суде первой инстанции заявить о неподсудности дела этому арбитражному суду в форме ходатайства о передаче дела по подсудности в связи с неизвещением его о времени и месте судебного заседания или непривлечением его к участию в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции, установив нарушение правил подсудности, применительно к пункту 2 части 4 статьи 272 АПК РФ отменяет судебный акт и направляет дело в арбитражный суд первой инстанции по подсудности.

Если при рассмотрении апелляционной жалобы будет установлено, что дело не подлежало рассмотрению в арбитражном суде и лицо, подавшее жалобу, заявляло об этом при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции или не могло заявить об этом, поскольку не было надлежащим образом извещено о времени и месте судебного заседания, не было привлечено к участию в деле, то судебные акты подлежат отмене, а дело - передаче арбитражным судом апелляционной инстанции в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 39 АПК РФ (часть 1 статьи 266 Кодекса).

29. Поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

Также отсутствуют основания для рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

Мотивированное принятие дополнительных доказательств арбитражным судом апелляционной инстанции в случае, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными, а также если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, не может служить основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции; в то же время немотивированное принятие или непринятие арбитражным судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к принятию неправильного постановления.

Ходатайство о принятии новых доказательств в силу требований части 3 статьи 65 АПК РФ должно быть заявлено лицами, участвующими в деле, до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Данное ходатайство должно соответствовать требованиям части 2 статьи 268 АПК РФ, то есть содержать обоснование невозможности представления данных доказательств в суд первой инстанции, и подлежит рассмотрению арбитражным судом апелляционной инстанции до начала рассмотрения апелляционной жалобы по существу.

О принятии новых доказательств либо об отказе в их принятии арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение (протокольное либо в виде отдельного судебного акта) с указанием мотивов его вынесения.

30. При применении части 3 статьи 266 АПК РФ судам следует иметь в виду, что правило о недопустимости соединения и разъединения нескольких требований, изменения предмета или основания иска, размера исковых требований, предъявления встречного иска, замены ненадлежащего ответчика и иные правила, установленные Кодексом только для рассмотрения дела в суде первой инстанции, не распространяются на случаи, когда арбитражный суд апелляционной инстанции в силу части 61 статьи 268 АПК РФ рассматривает дело по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Вместе с тем, если арбитражным судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со статьей 49 Кодекса об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд неправомерно отказал в удовлетворении такого ходатайства или рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то арбитражный суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 АПК РФ о повторном рассмотрении дела, в силу части 61 статьи 268 АПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает требования, не рассмотренные ранее, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

В этом случае арбитражный суд апелляционной инстанции решает вопрос об отмене судебного акта не в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, а в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы (часть 61 статьи 268 АПК РФ).

В случае когда судом первой инстанции по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, рассматривается вопрос о принятии дополнительного решения по нерассмотренному требованию, арбитражный суд апелляционной инстанции приостанавливает производство по апелляционной жалобе, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, до принятия дополнительного решения судом первой инстанции.

31. Если при рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, в котором содержатся выводы в отношении части требований, рассмотренных по существу, а другие требования оставлены без рассмотрения или по ним прекращено производство, арбитражный суд апелляционной инстанции установит, что имеются основания для отмены судебного акта в части оставления заявления без рассмотрения (прекращения производства), то он переходит к рассмотрению дела в этой части по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в соответствии с частью 61 статьи 268 АПК РФ.

32. О переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, на основании части 61 статьи 268 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение. Возражения в отношении данного определения в силу частей 1, 2 статьи 188 Кодекса могут быть заявлены только при обжаловании судебного акта, которым завершается рассмотрение дела в арбитражном суде апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения дела арбитражный суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), и принимает новый судебный акт. Содержание постановления должно соответствовать требованиям, определенным статьями 170 и 271 Кодекса.

Следует учитывать, что при отмене судебного акта суда первой инстанции на основании пункта 4 части 4 статьи 270 АПК РФ суд апелляционной инстанции должен отметить, какой вывод арбитражного суда первой инстанции, изложенный в мотивировочной и/или резолютивной части решения, касается прав или обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц, а также мотивировать необходимость их привлечения.

33. В определении о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, арбитражный суд апелляционной инстанции разрешает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству с учетом обстоятельств спора и полноты имеющихся в деле доказательств.

Если дело признано подготовленным и в судебном заседании присутствуют все участвующие в деле лица, которые не возражают против продолжения его рассмотрения в этом заседании, арбитражный суд апелляционной инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

При необходимости осуществления отдельных подготовительных действий арбитражный суд апелляционной инстанции вправе указать на это в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, и определить дату судебного разбирательства. В данном случае на основании части 61 статьи 268 АПК РФ срок рассмотрения дела и принятия постановления должен составлять не более трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции, включая случаи, для которых при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции установлены иные сроки рассмотрения.

В случае когда требуется подготовка дела к судебному разбирательству согласно правилам главы 14 АПК РФ, на ее проведение, перечень процессуальных действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, указывается арбитражным судом апелляционной инстанции в определении о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

34. При наличии оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 150 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции со ссылкой на пункт 3 статьи 269 Кодекса прекращает производство по делу при условии, если данные основания возникли до принятия решения арбитражным судом первой инстанции. При этом, если после принятия решения судом первой инстанции и подачи апелляционной жалобы ликвидирована организация либо наступила смерть гражданина, подавших апелляционную жалобу, и у них отсутствуют правопреемники, то подлежит прекращению производство по апелляционной жалобе.

Если арбитражным судом апелляционной инстанции установлены основания для прекращения производства по делу и имеется ходатайство заявителя об отказе от апелляционной жалобы, производство по апелляционной жалобе прекращается.

35. Прекращая производство по делу, арбитражный суд апелляционной инстанции со ссылкой на часть 1 статьи 151 АПК РФ и подпункт 3 пункта 1 статьи 33340 Налогового кодекса Российской Федерации решает вопрос о возврате суммы государственной пошлины, уплаченной как при подаче апелляционной жалобы, так и при рассмотрении дела судом первой инстанции.

36. Если в соответствии со статьей 62 АПК РФ в доверенности специально оговорено право представителя на обжалование судебного акта, то такой представитель также вправе отказаться от апелляционной жалобы.

37. При применении статьи 271 АПК РФ следует иметь в виду, что датой принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции считается дата его изготовления в полном объеме. При этом изготовление постановления в полном объеме применительно к статье 176 Кодекса может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней со дня объявления резолютивной части.

38. Арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке, определенном статьей 179 АПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению указанных в части 3 статьи 179 Кодекса лиц исправить допущенные в постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания. Арбитражный суд апелляционной инстанции также вправе принять дополнительное постановление, разъяснить постановление применительно к статьям 178, 179 АПК РФ.

Вопрос о принятии дополнительного постановления, вопросы разъяснения постановления, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок рассматриваются составом судей, принявшим постановление. По результатам рассмотрения данных вопросов выносится определение, которое может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции применительно к части 5 статьи 178, части 4 статьи 179 Кодекса.

39. При принятии постановления арбитражный суд апелляционной инстанции действует в пределах полномочий, определенных статьей 269 АПК РФ.

В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения или определения, арбитражный суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

На изменение мотивировочной части судебного акта может быть также указано в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

40. При рассмотрении жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции арбитражный суд апелляционной инстанции наряду с полномочиями, названными в статье 269 АПК РФ, вправе направить конкретный вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции (пункт 2 части 4 статьи 272 Кодекса).

Применяя данную норму, следует иметь в виду, что на новое рассмотрение могут быть направлены вопросы, разрешение которых относится к ведению суда первой инстанции и которые суд по существу не рассматривал по причине необоснованного возврата искового заявления, отказа в его принятии, оставления заявления без рассмотрения, прекращения производства по делу или отказа в пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, тогда как в полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции входит повторное рассмотрение дела (часть 1 статьи 268 Кодекса). В этих случаях, поскольку арбитражный суд первой инстанции не рассматривал вопросы по существу и не устанавливал обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, арбитражный суд апелляционной инстанции не имеет возможности осуществить повторное рассмотрение дела, как этого требует часть 1 статьи 268 Кодекса.

Отменяя определение и направляя вопрос на новое рассмотрение, арбитражный суд апелляционной инстанции указывает в постановлении мотивы, по которым он не согласен с выводами арбитражного суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения жалоб на определения, вынесенные по вопросам, требовавшим разрешения в ходе судебного разбирательства (например, о наложении штрафа, процессуальном правопреемстве, принятии (об отказе в принятии) обеспечительных мер, передаче дела на рассмотрение другого суда), за исключением определений о разъяснении судебного акта суда первой инстанции, а также определений, вынесенных по результатам рассмотрения заявлений об изменении порядка и способа исполнения судебного акта, арбитражный суд апелляционной инстанции разрешает эти вопросы по существу, не направляя их на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Процессуальные нарушения, предусмотренные частью 4 статьи 270 АПК РФ, влекущие отмену судебного акта в любом случае, не могут являться основаниями для направления вопроса на новое рассмотрение, поскольку при установлении этих нарушений арбитражный суд апелляционной инстанции со ссылкой на часть 61 статьи 268 АПК РФ рассматривает дело по правилам, предусмотренным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

41. В случае когда заявителем подана апелляционная жалоба на определение о возвращении или об отказе в принятии встречного иска, рассмотрение первоначального иска откладывается до рассмотрения жалобы на названное определение или применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ приостанавливается производство по делу.

42. Если заявителем подана апелляционная жалоба на определение об отказе в утверждении мирового соглашения, рассмотрение искового заявления (заявления) откладывается до рассмотрения жалобы на названное определение или применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ приостанавливается производство по делу.

43. Замечания на протокол судебного заседания арбитражного суда апелляционной инстанции с учетом положений части 7 статьи 155 и частей 1, 2 статьи 266 АПК РФ рассматриваются в порядке, определенном частью 4 статьи 17, частью 3 статьи 223, частью 2 статьи 272 Кодекса, коллегиальным составом судей, рассматривавшим дело, если апелляционная жалоба рассматривалась коллегиальным составом судей, или судьей единолично, если апелляционная жалоба рассматривалась в таком порядке.

44. В соответствии с частью 2 статьи 319 АПК РФ исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции, если иное не предусмотрено Кодексом. Так, согласно части 1 статьи 96 АПК РФ исполнительный лист на основании определения об обеспечении иска выдает арбитражный суд, который вынес указанное определение; исполнительный лист на основании определения о наложении судебного штрафа также выдает арбитражный суд, который вынес данное определение.

Если арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривал дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 61 статьи 268 АПК РФ), исполнительный лист также выдается арбитражным судом первой инстанции.

При частичном удовлетворении апелляционной жалобы арбитражный суд первой инстанции в исполнительном листе указывает резолютивную часть постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, которая воспроизводит в новой редакции резолютивную часть решения арбитражного суда первой инстанции.

45. Судебное решение по делу о привлечении к административной ответственности или по делу об оспаривании решения административного органа, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного штрафа и размер назначенного административного штрафа не превышает для юридических лиц ста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - пяти тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. Такое решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции по правилам, предусмотренным главой 35 Кодекса; жалобы на данные судебные акты рассматриваются судом кассационной инстанции с учетом особенностей, установленных статьей 2882 Кодекса (часть 41 статьи 206, часть 51 статьи 211 АПК РФ).

Рассматривая вопрос о возможности обжалования в арбитражный суд кассационной инстанции судебных актов по делам о привлечении к административной ответственности и по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, судам следует исходить из размера фактически назначенного наказания по конкретному делу, а не из размера санкции, установленной в КоАП РФ.

При этом по делам о привлечении к административной ответственности надлежит учитывать сумму административного штрафа, определенную арбитражным судом, принявшим решение о привлечении лица к административной ответственности.

По делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности надлежит учитывать сумму административного штрафа, назначенного в качестве административного наказания административным органом.

46. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим применению постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции".

При разрешении вопросов, содержащихся в пунктах 42 - 45 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 2004 года N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", арбитражным судам надлежит исходить из разъяснений, данных в настоящем постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов