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17.07.2020,  
14:46
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: Ми-28НЭ уничтожили бронетехнику на учениях в Алжире

Российская вертолетная техника является основной в вооруженных силах Алжира. Всего, по разным оценкам, в строю находится более сотни изготовленных у нас винтокрылых машин, которые прекрасно освоены экипажами и регулярно демонстрируются на маневрах различных масштабов.

Блогер KAD-GHANI разместил видеокадры с таких учений. На них активно используются "летающие танки" Ми-28НЭ "Ночной охотник", Ми-17/Ми-8, а также Ми-24 Super Hind.

Транспортные "вертушки" служат не только для переброски бойцов специальных подразделений, они могут наносить удары по целям неуправляемыми авиационными ракетами и бомбами различных калибров.

Алжирские "двадцать восьмые" имеют надвтулочные радиолокационные станции, способные обнаружить цели на земле и на море, вести картографирование местности и предупреждать о приближении к таким опасным для низколетящих аппаратов сооружениям как линии электропередач.

Они вооружены скорострельными 30-мм пушками 2А42, а также высокоточными боеприпасами, в том числе ПТУР "Атака-В". В ролике видно, как эффективно они уничтожают бронетехнику.

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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Известно, что арсенал Ми-28НЭ прошел проверку не только на учебных полигонах, но и в ходе реальных боевых действий, например, в Ираке и Сирии. В настоящее время российский военно-промышленный комплекс создает новые, более мощные изделия, имеющие увеличенную дальность полета.

Алжирские военные также эксплуатируют модернизированные при помощи ЮАР советские Ми-24.

Интересно, что вместе с вертолетами действовали китайские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты СН-3 и CH-4B.

К сожалению, в этих учениях не участвовали тяжелые транспортные Ми-26Т2, которые также хорошо себя зарекомендовали в ВВС этого государства.

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