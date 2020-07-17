Видео: Новая фотовыставка расскажет о пустой Москве в период пандемии

В Белом зале Музея Москвы открывается экспозиция "Москва. Великая пустота". На ней представлены работы знаменитого российского фотографа, лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева. Фотопроект состоит из 45 черно-белых панорамных снимков столицы, сделанных в разгар пандемии: улицы, мосты, здания, памятники, парки и многое другое. Карантинная летопись показывает Москву такой, какой ее не доводилось видеть раньше - без людей, машин и суеты большого города. Выставка продлится до 23 августа. Подробнее об экспозиции - в нашем видео.