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17.07.2020 11:37
Рубрика: Власть

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

Текст: Владислав Куликов

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала главу Второго апелляционного суда Ирину Подносову на пост зампреда Верховного суда РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.

Фото: REUTERS
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На этом же заседании ВККС одобрила отставку нынешних заместителей председателя ВС РФ Олега Свириденко и Василия Нечаева. Напомним, Олег Свириденко возглавлял экономическую коллегию Верховного суда России после объединения Верховного суда страны и Высшего арбитражного суда.

Экономическая коллегия Верховного суда России рассматривает жалобы по делам, вынесенным арбитражными судами.

Кандидат на должность зампреда Верховного суда Ирина Подносова окончила в 1975 году юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова по специальности "Правоведение", имеет стаж работы в должности судьи более 27 лет.

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