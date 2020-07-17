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17.07.2020 05:29
Рубрика: В мире

Власти Кубы объявили о начале масштабных экономических реформ

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Кубинские власти объявили о начале реализации программы масштабных экономических преобразований: новый план реформ, представленный президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, был одобрен накануне на внеочередном заседании Совета министров республики.
Фото: AP Photo / Ramon Espinosa Фото: AP Photo / Ramon Espinosa
Фото: AP Photo / Ramon Espinosa

О том, какие нововведения ждут кубинцев, в эфире национального телевидения более подробно рассказал вице-премьер и глава минэкономики Алехандро Хиль Фернандес.

Фото: Сергей Новиков
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"Из-за пандемии коронавируса мы находимся в крайне непростой ситуации. Четыре месяца мы фактически не получаем валютные доходы от туризма. В этой связи мы были вынуждены разработать стратегию восстановления экономики", - объяснил Хиль Фернандес. По словам вице-премьера, эта стратегия включает в себя три фазы. При этом основные принципы хозяйственной жизни страны остаются прежними. Экономика Кубы сохранит свой централизованный плановый характер, рынок будет регулироваться властями. Но в условиях отсутствия туристов в развитии экономики власти делают ставку на внутренний спрос, а также предпринимательское сообщество, которому будет предоставлено больше свободы.

Говоря о внутреннем спросе, вице-премьер сообщил о том, что начнут свою работу специальные валютные магазины, где расплатиться можно будет местной банковской картой, открытой в валюте. Такой эксперимент власти уже проводят около полугода: за валюту на Кубе в специальных государственных магазинах продают бытовую технику и автозапчасти, которые пользуются большой популярностью среди местного населения. Теперь к этим магазинам добавятся магазины с продуктами и бытовой химией.

Кроме того, власти решили отменить 10-процентную пошлину на любые операции с долларами США. Этот шаг позволит тысячам кубинских семей получать денежные переводы от своих родственников, проживающих за границей, не теряя десятую часть пересылаемой суммы.

Не удивительно, что одним из приоритетов новой экономической политики было названо производство продовольствия. Речь идет о целом комплексе мер, таких как предоставление частным производителям права самим импортировать через госструктуры необходимое им сырье. Разрешается создание небольших предприятий, причем как государственных, так и частных. Кроме того, эти фирмы смогут не только завозить сырье, но и затем экспортировать готовую продукцию. Разумеется, через специальные надзорные госорганы, которые только предстоит создать.

Перестройка по-кубински?

Реформы на Острове действительно назрели. Еще до начала пандемии экономическая ситуация на Кубе была не из лучших: на фоне последовательного усиления блокады со стороны США страна сталкивалась с перебоями в поставках важнейших товаров. Чего стоят только многочасовые очереди на всех АЗС страны образца конца 2019 года. Не многим лучше была ситуация и с продуктами, практически непредсказуемо пропадали то одни, то другие товары. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. И хотя кубинские власти успешно справились с вызовом, не допустив большого числа заболевших, а система здравоохранения с честью выдержала это испытание, экономическая ситуация на Острове лишь усугубилась. Оно и не удивительно: один из основных источников доходы Кубы - туризм, а туристов на Кубе нет уже около четырех месяцев. Вопрос того, когда турпоток восстановится хотя бы частично, также остается открытым.

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Во многом объявленные высшим руководством республики нововведения выглядят радикальными: это и "зеленый свет" предпринимательскому сообществу, и валютные магазины, и частный импорт. Но все же все эти послабления вводятся под жесточайшим контролем государства. С одной стороны это позволит властям сохранить управляемость, а с другой возникает вопрос, насколько лишь отдельные рыночные механизмы при сохранении тотального госконтроля действительно помогут кубинской экономике.

Разумеется, в одночасье решить все проблемы не получится, а сделанный шаг навстречу переменам был действительно необходим. Теперь же эффективность этого шага прежде всего будет зависеть от способности забюрократизированной государственной машины Кубы адаптироваться к новой реальности. Как минимум характер принимаемых мер свидетельствует о том, что власти Острова признают наличие именно тех болевых точек, которые препятствуют развитию страны, и намереваются исправить эту ситуацию. Пусть и с ярко выраженным кубинским акцентом и ритмом.

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