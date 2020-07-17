Внимание инвесторов от доллара перейдет на другие валюты

В ближайшие дни рубль продолжит постепенно ослабляться. Но впереди у него неплохие перспективы. По крайней мере, на данный момент.

Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", назвал факторы, которые в среднесрочном периоде создадут возможности для укрепления российской валюты:

- В ближайшем будущем для динамики рубля, скорее всего, не будет неожиданных шоков, - уверен эксперт. - Цена на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в диапазоне 42,8-43,8 доллара за баррель, что лишний раз свидетельствует временную сбалансированности рынка углеводородов. Даже онлайн-конференция ОПЕК+ прошла довольно спокойно и нейтрально для котировок нефти.

Также стоит принять во внимание публикацию Центробанка России "Обзор рисков финансовых рынков Банка России". В документе регулятор отметил тенденцию к снижению короткой позиции участников рынка по рублю на валютных свопах в период с мая по июнь. А это тоже можно расценивать как сигнал о стабилизации ситуации, но уже на российском валютном рынке. А также о снижении ожиданий, что возможны резкие всплески волатильности курсов.

В четверг внимание инвесторов было сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кристин Лагард в своем выступлении подчеркнула, что ожидает восстановление экономической активности в еврозоне в III квартале. На этом фоне регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне.

Однако восстановление европейской экономики на фоне роста заболеваний коронавирусом в США склоняет чашу весов к дальнейшему укреплению евро по отношению к доллару. В такой ситуации логичной идеей для инвесторов выглядит решение сделать ставку либо на евро, либо на рубль, что в среднесрочной перспективе (ближайшие полгода) может оказать поддержку российской валюте.

Тем не менее, в краткосрочном горизонте некоторое давление на котировки рубля может оказывать завершение в июле дивидендного сезона. Конвертация нерезидентами полученных рублевых дивидендов в валюту вполне способна несколько усилить тренд к ослаблению, но учитывая объемы, к существенной коррекции курса рубля это вряд ли приведет.

Исходя из текущей динамики, можно ожидать, что валютная пара доллар/рубль консолидируется около отметки 71,0.

Динамика евро/рубль предполагает движение курса в направлении сопротивления, пролегающего на отметке 81,5. И в ближайшие дни можно ожидать повторного тестирования этого уровня. А наиболее вероятным сценарием является консолидация этой валютной пары внутри диапазона 79,5-81,5.