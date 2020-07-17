Внимание инвесторов от доллара перейдет на другие валюты

Новости

В Гонконге саперы обезвредили авиабомбу времен войны 06:00
Пропавший на Сахалине турист найден мертвым 05:59
В Приморье в ВДЦ "Океан" открылась первая после перерыва смена 05:17
"Хабаровского маньяка" направят на психологическую экспертизу в Москву 05:17
Восемь человек пострадали в дорожной аварии в Липецкой области 04:56
В Самаре загорелся жилой дом 04:43
В Пентагоне дали пояснения по поводу "супер-пупер" ракеты Трампа 04:24
В Приморье гималайский медведь напал на пасечника 04:23
Эксперты подтвердили принадлежность найденных останков детям Николая II 03:32
Месси раскритиковал "Барселону" и предрек ей вылет из Лиги чемпионов 03:00
"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством 02:25
В США из-за коронавируса некому отслеживать комаров-переносчиков инфекций 02:14
На борту десантного корабля Bonhomme Richard справились с пожаром 02:01
Twitter проверит аккаунты со сменой пароля за последний месяц 01:43
Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну 00:33
Вратарь, выживший после попадания в него молнии, выписан из больницы 00:10
Жителей Можайска предупредили о возможной эвакуации 16.07.2020
Аляска оставит памятник Баранову у себя, несмотря на предложение России 16.07.2020
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 16.07.2020
Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 16.07.2020
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 16.07.2020
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 16.07.2020
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 16.07.2020
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 16.07.2020
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 16.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
17.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Внимание инвесторов от доллара перейдет на другие валюты

Текст: Георгий Панин
В ближайшие дни рубль продолжит постепенно ослабляться. Но впереди у него неплохие перспективы. По крайней мере, на данный момент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "ФИНАМ", назвал факторы, которые в среднесрочном периоде создадут возможности для укрепления российской валюты:

Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ договорились через две недели увеличить добычу нефти

- В ближайшем будущем для динамики рубля, скорее всего, не будет неожиданных шоков, - уверен эксперт. - Цена на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в диапазоне 42,8-43,8 доллара за баррель, что лишний раз свидетельствует временную сбалансированности рынка углеводородов. Даже онлайн-конференция ОПЕК+ прошла довольно спокойно и нейтрально для котировок нефти.

Также стоит принять во внимание публикацию Центробанка России "Обзор рисков финансовых рынков Банка России". В документе регулятор отметил тенденцию к снижению короткой позиции участников рынка по рублю на валютных свопах в период с мая по июнь. А это тоже можно расценивать как сигнал о стабилизации ситуации, но уже на российском валютном рынке. А также о снижении ожиданий, что возможны резкие всплески волатильности курсов.

В четверг внимание инвесторов было сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кристин Лагард в своем выступлении подчеркнула, что ожидает восстановление экономической активности в еврозоне в III квартале. На этом фоне регулятор сохранил процентные ставки на прежнем уровне.

Однако восстановление европейской экономики на фоне роста заболеваний коронавирусом в США склоняет чашу весов к дальнейшему укреплению евро по отношению к доллару. В такой ситуации логичной идеей для инвесторов выглядит решение сделать ставку либо на евро, либо на рубль, что в среднесрочной перспективе (ближайшие полгода) может оказать поддержку российской валюте.

Фото: iStock
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Тем не менее, в краткосрочном горизонте некоторое давление на котировки рубля может оказывать завершение в июле дивидендного сезона. Конвертация нерезидентами полученных рублевых дивидендов в валюту вполне способна несколько усилить тренд к ослаблению, но учитывая объемы, к существенной коррекции курса рубля это вряд ли приведет.

Исходя из текущей динамики, можно ожидать, что валютная пара доллар/рубль консолидируется около отметки 71,0.

Динамика евро/рубль предполагает движение курса в направлении сопротивления, пролегающего на отметке 81,5. И в ближайшие дни можно ожидать повторного тестирования этого уровня. А наиболее вероятным сценарием является консолидация этой валютной пары внутри диапазона 79,5-81,5.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками