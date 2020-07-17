Во втором квартале ВВП Китая увеличился на 3,2 процента

ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2 процента, сообщает Госстатуправление КНР. С учетом негативных показателей в 6,8 процента за первый квартал, отрицательный темп роста китайской экономики за полугодие составил 1,6 процента.

Во втором квартале особенно активно после эпидемии коронавирусной инфекции восстанавливались промпроизводство (рост 4,4 процента) и сектор услуг (+ 1,9). С учетом отрицательной динамики первого квартала, промышленное производство за полугодие сократилось на 1,3 процента в годовом исчислении, сектор услуг просел на 3,6.

В январе-июне инвестиции в основные фонды сократились на 3,1 процента. Инвестиции в инфраструктуру упали на 2,7 процента в годовом исчислении, в производство - на 11,7. Вместе с тем, в отдельных секторах инвестиционная активность стремительно развивалась. В первом квартале объем капиталовложений в электронную коммерцию подскочил на 32 процента, в фармацевтику - на 13,6, в производство компьютерной техники - на 8,2.

Рост продемонстрировали и инвестиции в недвижимость, которые увеличились на 1,9 процента. Это обусловлено уверенностью в национальном рынке жилья. Хотя за первое полугодие продажи упали на 8,4 процента в физическом выражении, в стоимостном они сократились только на 5,4. Это свидетельствует о продолжающемся росте цен на недвижимость. Действительно, в июне в крупнейших городах КНР цены на первичное жилье выросли на 3,3, на вторичное - на 5,2 процента.

Не сбылись прогнозы наблюдателей о резком падении внешней торговли КНР. По итогам полугодия она сократилась лишь на 3,2 процента. Июньские показатели вселяют оптимизм: экспорт в прошлом месяце вырос на 4,3 процента в годовом исчислении, импорт - на 6,2 процента.

Самые медленные темпы восстановления демонстрируют розничные продажи, которые по итогам полугодия просели на 11,4 процента. Вместе с тем, многие наблюдатели прогнозируют быстрое восстановление внутреннего спроса во второй половине года. Так, проведенный UBS Securitie общенациональный соцопрос свидетельствует: 61 процент китайцев ожидают повышения доходов в ближайшем будущем, 58 процентов респондентов подтвердили намерение больше тратить в ближайшие месяцы, особенно - на спорт и более качественные продукты. Стране удалось не допустить гиперинфляции (по итогам полугодия инфляционное давление составило 3,9 процента) и резкого падения доходов населения: в среднем по итогам шести месяцев они сократились лишь на 1,3 процента.

Отмечается, что абсолютно все показатели второго квартала гораздо лучше, чем первого, на который пришлись самые тяжелые времена коронавирусной эпидемии. Улучшение экономической ситуации позволило несколько снизить уровень безработицы. Если по итогам мая он составлял 5,9 процента, то к концу полугодия опустился до 5,7.

В целом, Китай демонстрирует тенденцию на быстрое восстановление экономики после эпидемического кризиса. Главный экономист Vanguard в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ван Цянь уверен, что Китай станет единственной крупной экономикой, чье посткоронавирусное восстановление будет происходить по V-образной траектории. У остальных крупных экономик мира график восстановления экономической активности будет иметь удлиненную U-образную форму.

Абсолютно все наблюдатели сходятся во мнении, что во втором полугодии экономика КНР покажет позитивную динамику. По прогнозу МВФ, по итогам 2020 года темпы роста экономики КНР достигнут 1,2 процента. Во Всемирном банке считают, что в лучшем случае рост китайского ВВП в нынешнем году составит 2,3, в худшем - лишь 0,1 процента.

Впрочем, у самих китайских властей, похоже, более смелые планы. Напомним, что в этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции официальный Пекин не поставил конкретных задач роста национальной экономики. Однако наблюдатели напоминают, что глава Госкомитета КНР по делам реформ и развития Хэ Лифэн неоднократно заявлял: задача роста ВВП "интегрирована в профильные показатели" национального бюджета и плана работы правительства.

Для подсчета соответствующего плана эксперты выделили две цифры: объем бюджетного дефицита и его процент от ВВП. Размер бюджетного дефицита на 2020 год составляет 3,76 триллиона юаней, его соотношение к национальному ВВП составит 3,6 процента. Таким образом можно подсчитать, что планируемый размер ВВП в 2020 году составит 104,4 триллиона юаней, что на 5,4 процента больше показателя 2019 года. "С учетом инфляционного давления реальный рост китайской экономики составит в районе 3-3,4 процента", - прогнозируют экономисты.