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17.07.2020 11:14
Рубрика: Общество

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Если человек не может "проснуться" на работе, скорее всего он мало спит и просто не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По ее словам, самым разумным способом побороть сонливость станет нормализация режима сна. Однако если такой возможности нет, другим эффективным и безопасным методом является физическая активность, ведь благодаря этому человек может за достаточно короткий промежуток времени простимулировать организм и повысить уровень кортизола.

Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода. "Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности", - пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

Небезопасными мерами в борьбе со сном эндокринолог считает употребление кофеиносодержащих напитков и энергетиков, а также контрастный душ, который создает излишнюю нагрузку на надпочечники.

Общество Здоровье

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