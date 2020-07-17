Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Если человек не может "проснуться" на работе, скорее всего он мало спит и просто не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, самым разумным способом побороть сонливость станет нормализация режима сна. Однако если такой возможности нет, другим эффективным и безопасным методом является физическая активность, ведь благодаря этому человек может за достаточно короткий промежуток времени простимулировать организм и повысить уровень кортизола.

Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода. "Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности", - пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

Небезопасными мерами в борьбе со сном эндокринолог считает употребление кофеиносодержащих напитков и энергетиков, а также контрастный душ, который создает излишнюю нагрузку на надпочечники.