Врач рассказал, когда нельзя самостоятельно удалять клеща

С наступлением тепла в Подмосковье активизировались клещи и зарегистрировано более 8 тысяч обращений в медицинские учреждения из-за укусов кровососущих насекомых. Для человека очень опасен вирус клещевого энцефалита, а также некоторые бактерии, например, боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии, которые при попадании в организм могут вызывать довольно неприятные заболевания.

- Принцип здесь такой: чем дольше клещ находится, присосавшись к телу человека, тем выше вероятность того, что со слюной клеща в организм проникнут и вредные вирусы и бактерии, - сообщил kp.ru заведующий отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александр Доленко.

Удалить клеща можно самостоятельно - с помощью подсолнечного масла и пинцета, а место укуса обработать зеленкой, йодом или спиртом. Если вырвали клеща, а место укуса покраснело и появился отек, то немедленно следует обратиться к врачу. Однако в некоторых случаях самостоятельно удалять клеща не стоит.

- Если вы видите только брюшко, а вокруг места присасывания появился отек и покраснения, - это признак того, что клещ на теле находится довольно долго. А значит, слюны клеща в организм тоже попало немало и если там есть вирусы и бактерии, то вероятность их попадания в организм человека значительно увеличивается. В таком случае клеща удалить сложнее даже для специалиста, - сказал Доленко.

В любом случае снятое насекомое нужно отвезти на исследование. Если в клеще обнаружен вирус энцефалита, то в течение 96 часов после укуса необходимо провести экстренную профилактику, то есть ввести специальный иммуноглобулин внутримышечно.