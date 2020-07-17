Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 13 г. Москва "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции"

В целях единообразного применения арбитражными судами кассационной инстанции, образованными в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", и Судом по интеллектуальным правам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

Общие положения

Лица, имеющие право на кассационное обжалование

Судебные акты, подлежащие кассационному обжалованию

1. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции (далее также - суд кассационной инстанции, суд) направлено на устранение ошибок, допущенных арбитражными судами первой и апелляционной инстанций (далее также - суд первой, апелляционной инстанции, суд) и выразившихся в нарушении или неправильном применении норм материального либо процессуального права, в том числе вследствие несоответствия выводов судов первой, апелляционной инстанций о применении нормы права фактическим обстоятельствам (глава 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ, Кодекс).

2. При применении статей 273, 290 АПК РФ судам кассационной инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов в порядке кассационного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ.

К иным лицам в силу части 3 статьи 16 и статьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт.

В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке кассационного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Учитывая, что такое лицо вправе подать апелляционную жалобу на соответствующий судебный акт, это лицо вправе подать кассационную жалобу на определение суда апелляционной инстанции о возвращении его апелляционной жалобы (о прекращении производства по его апелляционной жалобе).

Если кассационная жалоба подана лицом, о правах и об обязанностях которого принят судебный акт, в отношении судебного акта, который не был обжалован в суд апелляционной инстанции (за исключением случаев, когда такое обжалование Кодексом не предусмотрено), такая кассационная жалоба возвращается на основании пункта 5 части 1 статьи 281 АПК РФ.

К лицам, имеющим право на обжалование в порядке кассационного производства, относятся также правопреемники лиц, участвующих в деле, эксперты, специалисты, свидетели, переводчики в части выплаты им вознаграждения и/или возмещения расходов, понесенных при рассмотрении дела, и прокурор по делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ, даже если он не участвовал в рассмотрении этого дела в суде первой (апелляционной) инстанции.

На основании пункта 3 части 1 статьи 25.11, статьи 28.4, части 3 статьи 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также с учетом положений части 5 статьи 52 АПК РФ Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, их заместители и приравненные к ним прокуроры, их заместители наделены правом обжалования решения арбитражного суда, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по делу о привлечении к административной ответственности, по делу об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности в кассационном порядке независимо от их участия в рассмотрении дела в арбитражном суде первой и апелляционной инстанций.

Из содержания положений пункта 6 части 5 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", части 3 статьи 531 АПК РФ следует, что Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей имеет право кассационного обжалования судебных актов по правилам, установленным статьей 42 Кодекса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации вправе обжаловать судебные акты в порядке кассационного производства только в том случае, если он являлся лицом, участвующим в деле (часть 1 статьи 531 АПК РФ).

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе обратиться с ходатайством о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов в порядке кассационного производства наряду с соответствующей жалобой (заявлением) лица, участвующего в деле, или лица, не участвовавшего в деле, но о правах и об обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт, в случае если уполномоченный не участвовал в деле.

Рассмотрение названного ходатайства осуществляется по правилам рассмотрения кассационной жалобы (глава 35 АПК РФ) с учетом требований о соблюдении сроков, установленных статьей 276 Кодекса.

3. В случае когда жалоба подается лицом, не участвовавшим в деле, суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя. При отсутствии соответствующего обоснования кассационная жалоба возвращается в силу пункта 1 части 1 статьи 281 АПК РФ.

Если после принятия кассационной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса производство по жалобе подлежит прекращению.

При рассмотрении дела по кассационной жалобе лица, не участвовавшего в деле, суд кассационной инстанции определяет, затрагивает ли принятый судебный акт права или обязанности заявителя, и, установив это, решает вопрос об отмене судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, руководствуясь пунктом 4 части 4 статьи 288 Кодекса.

При отмене судебного акта суда первой (апелляционной) инстанции на основании пункта 4 части 4 статьи 288 АПК РФ суд кассационной инстанции должен отметить, какой вывод суда первой (апелляционной) инстанции, изложенный в мотивировочной и/или резолютивной части решения, касается прав или обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц, а также мотивировать необходимость их привлечения.

4. Судам необходимо иметь в виду, что обращение в суд кассационной инстанции для обжалования вступивших в законную силу судебных актов возможно, если лицами, указанными в части 1 статьи 273 АПК РФ, были исчерпаны иные установленные АПК РФ способы обжалования судебных актов до дня их вступления в законную силу.

В АПК РФ не предусмотрена возможность апелляционного обжалования отдельных судебных актов, они могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции. В частности, в кассационном порядке обжалуются определения об утверждении мирового соглашения (часть 11 статьи 141 АПК РФ), судебные приказы, судебные акты по делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, а также решения по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (части 2, 21 статьи 273, части 2, 3 статьи 274 АПК РФ).

Исходя из части 2 статьи 181, части 1 статьи 273 АПК РФ возвращение апелляционной жалобы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 11, 4, 5 части 1 статьи 264 АПК РФ, а также прекращение производства по апелляционной жалобе в связи с отказом от нее (часть 1 статьи 265 АПК РФ) не влечет возникновения права на подачу кассационной жалобы в отношении обжалованного в суд апелляционной инстанции судебного акта.

Поскольку определение об утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения (часть 11 статьи 141 АПК РФ), то в таком же порядке обжалуется определение о прекращении производства по делу, вынесенное в связи с утверждением мирового соглашения (часть 2 статьи 150, часть 2 статьи 151 АПК РФ).

Решения Суда по интеллектуальным правам вступают в законную силу немедленно после принятия (часть 2 статьи 180 Кодекса) и подлежат обжалованию в президиум этого суда в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ (часть 11 статьи 284 АПК РФ). В таком же порядке обжалуются определения этого суда в качестве суда первой инстанции (часть 31 статьи 188 АПК РФ).

5. Если при принятии кассационной жалобы к производству будет установлено, что жалоба подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке кассационного производства, то такая жалоба возвращается со ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 281 АПК РФ.

Если при принятии кассационной жалобы к производству будет установлено, что жалоба подана на судебный акт суда первой инстанции, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции, жалоба возвращается на основании пункта 5 части 1 статьи 281 АПК РФ (за исключением случаев, когда обжалование в суд апелляционной инстанции Кодексом не предусмотрено, например в случае подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам на судебные акты этого суда, принятые по первой инстанции).

В случае когда суд кассационной инстанции ошибочно принял к производству кассационную жалобу на судебный акт, не подлежащий обжалованию в порядке кассационного производства, производство по жалобе подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Кодекса.

6. Кассационная жалоба может быть подана на следующие определения арбитражного суда, если право на обжалование такого определения предусмотрено АПК РФ, а также если это определение препятствует дальнейшему движению дела:

определения арбитражного суда апелляционной инстанции (часть 4 статьи 188, статья 290 АПК РФ);

определения об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика (часть 7 статьи 46 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (часть 4 статьи 50 АПК РФ), об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (часть 31 статьи 51 АПК РФ), об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, об отказе в удовлетворении ходатайства о выделении требований в отдельное производство (часть 7 статьи 130 АПК РФ), если они вынесены судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела по правилам суда первой инстанции;

определения арбитражного суда кассационной инстанции (часть 6 статьи 188, статья 291 АПК РФ).

Определение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд кассационной инстанции только совместно с постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, принятым по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на данное определение, за исключением случаев, когда определения суда первой инстанции обжалуются лишь в порядке кассационного производства.

7. Судебные приказы (часть 11 статьи 2295 Кодекса), определения об отмене решения третейского суда или отказе в удовлетворении требования об отмене такого решения (часть 5 статьи 234 Кодекса), определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа (часть 5 статьи 240 Кодекса), определения о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, а также об отказе в признании и приведении в исполнение соответствующего решения (часть 3 статьи 245 Кодекса), определения о признании решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного исполнения, а также об отказе в признании соответствующего решения (часть 14 статьи 2451 АПК РФ) обжалуются в порядке кассационного производства.

Другие определения, которые выносятся после возбуждения производства по данным категориям дел, подлежат обжалованию в таком же порядке.

При этом определения о возвращении заявления о выдаче судебного приказа, определения об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

8. В случае отказа суда апелляционной инстанции в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы заявитель вправе подать кассационную жалобу на обжалованный им в суд апелляционной инстанции судебный акт и (или) кассационную жалобу на определение о возвращении апелляционной жалобы.

При единовременном поступлении в суд кассационной инстанции обеих жалоб кассационная жалоба на определение о возвращении апелляционной жалобы рассматривается до кассационной жалобы на обжалованный в суд апелляционной инстанции судебный акт суда первой инстанции. Если по результатам рассмотрения первой кассационной жалобы определение о возвращении апелляционной жалобы отменено, она направляется в суд апелляционной инстанции для рассмотрения ее по существу, а вторая кассационная жалоба подлежит оставлению без рассмотрения применительно к пункту 1 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Порядок и сроки подачи кассационной жалобы

Принятие кассационной жалобы

9. Согласно части 1 статьи 275 АПК РФ кассационная жалоба на вступившие в законную силу судебные акты подается через суд, принявший данный судебный акт.

Кассационная жалоба на судебный акт, в том числе на определение суда первой (апелляционной) инстанции, подлежит возвращению в случае, если она подана в нарушение части 1 статьи 275 Кодекса непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции и ее последующего возвращения при подаче повторной кассационной жалобы в надлежащем порядке срок на ее подачу может быть восстановлен в порядке, предусмотренном статьей 276 АПК РФ.

Если же кассационная жалоба подана непосредственно в суд кассационной инстанции после возбуждения в нем кассационного производства по жалобе другого лица, то суд в целях соблюдения принципа процессуальной экономии решает вопрос о принятии этой жалобы к производству, не возвращая ее заявителю.

Кассационные жалобы на определения, вынесенные арбитражным судом кассационной инстанции, подаются через суд, вынесший такое определение (часть 1 статьи 291 АПК РФ).

10. В соответствии с частью 1 статьи 276 АПК РФ кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено Кодексом. При этом необходимо учитывать, что согласно части 2 статьи 176, части 4 статьи 229, части 1 статьи 276 АПК РФ срок на подачу кассационной жалобы исчисляется не с даты направления копии изготовленного судебного акта лицам, участвующим в деле, а с даты изготовления судом первой инстанции, апелляционной инстанции судебного акта в полном объеме или с даты подписания судьей резолютивной части решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

Превышение арбитражным судом первой или апелляционной инстанции определенного Кодексом срока направления копии судебного акта по почте, несвоевременное размещение судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не продлевают срока на кассационное обжалование, но при наличии соответствующего ходатайства заявителя являются основанием для восстановления пропущенного срока. Если заявителем допущено превышение срока большей продолжительности по сравнению с превышением срока суда, то суду необходимо установить, имел ли заявитель достаточный промежуток времени для подготовки и подачи кассационной жалобы в предусмотренный процессуальным законодательством срок.

Аналогичные правила применяются в случае, когда арбитражным судом кассационной инстанции допущено превышение срока направления заявителю копии определения о возвращении ранее поданной им кассационной жалобы, размещения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" определения о возвращении ранее поданной кассационной жалобы.

11. При решении вопроса о соблюдении заявителем срока на подачу кассационной жалобы в случае, если жалоба была сдана на почту, необходимо учитывать, что дата подачи жалобы может быть определена по штемпелю на конверте, квитанции о приеме письма (квитанции с реестром на заказную корреспонденцию) либо иному документу, подтверждающему прием корреспонденции (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов, и др.), при условии, что этой квитанцией или иным документом арбитражный суд кассационной инстанции располагает на момент решения вопроса о принятии жалобы к производству.

Если на штемпеле и в квитанции указаны разные даты, то датой подачи кассационной жалобы следует считать более раннюю дату.

При наличии обоснованных сомнений относительно даты подачи кассационной жалобы суд кассационной инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю представить почтовую квитанцию либо иной документ организации почтовой связи, позволяющий установить фактическую дату подачи почтового отправления.

В случае если в установленный судом срок такие документы не будут представлены заявителем, кассационная жалоба подлежит возвращению на основании пункта 4 части 1 статьи 281 АПК РФ.

12. В силу части 2 статьи 276 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции восстанавливает срок на подачу кассационной жалобы, если данный срок пропущен по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой.

Для лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве, такими причинами могут быть признаны, в частности, причины, связанные с отсутствием у них по обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об обжалуемом судебном акте, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу которых оно было лишено возможности своевременно подготовить и подать мотивированную жалобу (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части).

При указании заявителем на эти причины как на основание для восстановления срока суду следует проверить, имеются ли в материалах дела доказательства надлежащего извещения заявителя о судебном разбирательстве в суде первой инстанции. Если лицо не извещено о судебном разбирательстве надлежащим образом, суд рассматривает вопрос о наличии оснований для восстановления срока на подачу кассационной жалобы с учетом того, что данный срок исчисляется с даты, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных интересов обжалуемым судебным актом.

Лицу, подавшему кассационную жалобу за пределами установленного Кодексом срока на обжалование, не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, если нарушение срока обусловлено ошибочным определением данного срока судом апелляционной инстанции.

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о подаче кассационной жалобы, нахождение представителя заявителя в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы юридического лица, обратившегося с кассационной жалобой.

13. Согласно требованиям части 3 статьи 276 АПК РФ во взаимосвязи с частью 4 статьи 117 Кодекса и с учетом положений статей 278, 281 Кодекса ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы рассматривается судьей единолично без извещения лиц, участвующих в деле, одновременно с решением вопроса о принятии жалобы к производству. Ходатайство о восстановлении срока оставлению без движения не подлежит.

Проверка кассационной жалобы на соответствие требованиям статьи 277 АПК РФ о форме и содержании кассационной жалобы проводится в случае удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Если суд удовлетворит ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы, но установит при этом, что жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных статьей 277 АПК РФ, и подлежит оставлению без движения, на восстановление пропущенного срока суд вправе указать в определении об оставлении жалобы без движения.

Отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера является самостоятельным основанием для возвращения кассационной жалобы. Ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера оставлению без движения не подлежит.

14. На восстановление пропущенного срока с обоснованием мотивов восстановления указывается в определении о принятии кассационной жалобы к производству или в определении об оставлении кассационной жалобы без движения.

Об отказе в восстановлении срока и о возвращении кассационной жалобы выносится определение со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 281 АПК РФ, в котором приводятся мотивы отказа и доводы заявителя, отклоненные арбитражным судом кассационной инстанции. Копии документов, прилагавшихся заявителем в обоснование ходатайства, в том числе не принятых судом в качестве необходимых и достаточных доказательств уважительности причин пропуска срока, приобщаются к материалам дела.

15. Если факт пропуска срока на подачу кассационной жалобы установлен после принятия кассационной жалобы к производству, арбитражный суд кассационной инстанции выясняет причины пропуска срока. Признав причины пропуска срока уважительными, суд продолжает рассмотрение жалобы, а в ином случае прекращает производство по жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Если после удовлетворения ходатайства о восстановлении пропущенного срока будет установлено отсутствие оснований для восстановления, суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

16. Если при разрешении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству суд выяснит, что к жалобе не приложен какой-либо из документов, названных в части 4 статьи 277 АПК РФ, то необходимо учитывать следующее.

Неприложение копии оспариваемого судебного акта не препятствует рассмотрению кассационной жалобы, если данный судебный акт размещен в информационной системе "Картотека арбитражных дел" и имеется в материалах дела.

При отсутствии иных документов, указанных в части 4 статьи 277 Кодекса, суд кассационной инстанции оставляет жалобу без движения и предлагает заявителю в указанный в определении срок представить соответствующие документы. При непредставлении документов в этот срок суд возвращает кассационную жалобу в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 281 АПК РФ.

Если после принятия кассационной жалобы выявлено, что доказательства направления другим лицам копий кассационной жалобы, а равно копий документов, которыми они не располагают, отсутствуют, суд кассационной инстанции выносит определение, в котором устанавливает срок для представления таких доказательств. Судебное разбирательство по кассационной жалобе в связи с этим обстоятельством может быть отложено.

Если после принятия кассационной жалобы к производству будет установлено, что жалоба не подписана или подписана лицом, не имеющим полномочий, арбитражный суд кассационной инстанции оставляет жалобу без рассмотрения применительно к пункту 7 части 1 статьи 148 Кодекса, кроме случаев, когда из действий лица, участвующего в деле, следует, что оно поддерживает эту жалобу.

Если после принятия кассационной жалобы к производству у суда возникнут сомнения в наличии у лица, подписавшего жалобу, права на ее подписание, суд кассационной инстанции предлагает заявителю представить доказательства наличия у такого лица полномочий или последующего одобрения заявителем действий лица, подписавшего жалобу. В случае непредставления таких доказательств кассационная жалоба оставляется без рассмотрения применительно к пункту 7 части 1 статьи 148 Кодекса.

17. При применении статьи 280 АПК РФ об оставлении кассационной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в арбитражный суд кассационной инстанции необходимых документов или информации.

В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления кассационной жалобы без движения следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 АПК РФ его требования считаются исполненными в момент приема документов судом.

18. Если кассационная жалоба оставлена без движения и по истечении установленного срока арбитражный суд кассационной инстанции не располагает информацией об устранении заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для оставления ее без движения, то суд выясняет: имелся ли у него достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств и поступали ли в арбитражный суд от заявителя информация об объективных препятствиях для устранения обстоятельств в срок либо ходатайство о продлении срока оставления кассационной жалобы без движения в связи с наличием таких препятствий.

При наличии доказательств достаточного срока для устранения заявителем обстоятельств, которые послужили основанием для оставления кассационной жалобы без движения, и отсутствии информации о препятствиях (ходатайства о продлении срока) арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу со ссылкой на пункт 4 части 1 статьи 281 АПК РФ не позднее дня, следующего за днем истечения срока оставления жалобы без движения.

В случаях, когда арбитражный суд кассационной инстанции такими доказательствами не располагает, он по собственной инициативе устанавливает новый срок (или по ходатайству заявителя продлевает срок) оставления кассационной жалобы без движения, о чем выносит определение. Если обстоятельства, указанные в определении об оставлении кассационной жалобы без движения, в повторно установленный срок не устранены, жалоба с приложенными документами возвращается заявителю не позднее дня, следующего за днем истечения этого срока.

19. Обжалование определения об оставлении кассационной жалобы без движения Кодексом не предусмотрено.

О возвращении кассационной жалобы выносится определение по правилам, установленным частью 2 статьи 281 АПК РФ.

Определение о возвращении кассационной жалобы в соответствии с частью 3 статьи 281, частью 6 статьи 188 АПК РФ обжалуется в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня его вынесения.

Жалоба на определение о возвращении кассационной жалобы рассматривается согласно части 1 статьи 291 АПК РФ коллегиальным составом судей суда кассационной инстанции в десятидневный срок со дня поступления жалобы в суд без извещения сторон. Судья, вынесший определение о возвращении кассационной жалобы, не может входить в состав суда, рассматривающего жалобу на это определение.

В случае отмены определения о возвращении кассационная жалоба считается поданной в день первоначального обращения в арбитражный суд (часть 3 статьи 281 Кодекса).

20. Если на дату поступления кассационной жалобы в суд первой инстанции материалы дела направлены в суд апелляционной инстанции в связи с поступлением апелляционной жалобы на тот же судебный акт, то суд первой инстанции в соответствии с частью 2 статьи 275 АПК РФ направляет жалобу и приложения к ней в суд кассационной инстанции с сопроводительным письмом, в котором сообщается, в связи с чем, когда и в какой суд направлены материалы дела.

В случае если кассационная жалоба поступила в суд после принятия к производству апелляционной жалобы, поданной своевременно или с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на ее подачу, либо если после поступления кассационной жалобы принята к производству апелляционная жалоба (например, другого лица, участвующего в деле), кассационная жалоба возвращается судом кассационной инстанции применительно к пункту 5 части 1 статьи 281 АПК РФ.

Возвращение кассационной жалобы в связи с принятием апелляционной жалобы к производству суда апелляционной инстанции не препятствует заявителю впоследствии снова обратиться в суд с кассационной жалобой.

21. Содержащиеся в общих положениях АПК РФ нормы о приостановлении производства по делу (глава 16) применяются в кассационной инстанции. Арбитражный суд кассационной инстанции приостанавливает производство по делу в случаях, установленных в АПК РФ, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами (часть 2 статьи 143 АПК РФ).

В случае если после принятия судом к производству заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам на этот судебный акт подана кассационная жалоба, то суд, в который подана жалоба, приостанавливает рассмотрение жалобы применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. После принятия судебного акта по результатам рассмотрения такого заявления дело с кассационной жалобой направляется в арбитражный суд кассационной инстанции или кассационная жалоба возвращается.

Если заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подано в суд первой, апелляционной инстанции после того, как кассационная жалоба принята к производству арбитражным судом кассационной инстанции, суд, в который подано заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, приостанавливает производство по данному заявлению применительно к пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ до принятия судебного акта по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

Приостановление исполнения судебных актов

22. В соответствии со статьей 283 АПК РФ приостановление исполнения судебных актов возможно только при соблюдении условий, предусмотренных частями 1 и 2 этой статьи.

АПК РФ не содержит ограничений для предоставления встречного обеспечения лицом, заявляющим ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов по делам, в рамках которых судом рассмотрены требования неимущественного характера. При этом размер встречного обеспечения определяется судом кассационной инстанции в зависимости от обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

23. С учетом положений статьи 283 АПК РФ суд кассационной инстанции при наличии мотивированного ходатайства вправе приостановить исполнение как судебных актов, которыми удовлетворены требования о присуждении, так и судебных актов, которыми удовлетворены требования о признании (например, о признании права, о признании права или обременения отсутствующими).

24. В соответствии с частью 1 статьи 283 АПК РФ ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта может быть изложено в кассационной жалобе (часть 2 статьи 277 АПК РФ).

Кассационная жалоба, поданная посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и содержащая ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, в силу части 1 статьи 283 АПК РФ должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, изложенное в кассационной жалобе, поданной посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и не подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, считается не поданным в арбитражный суд, что не исключает возможности подачи указанного ходатайства на бумажном носителе или в электронном виде с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью.

Такое ходатайство может быть также подано непосредственно в суд кассационной инстанции, в том числе до поступления в него кассационной жалобы вместе с делом, если кассационная жалоба подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо к ходатайству прилагается копия кассационной жалобы с отметкой суда первой инстанции о поступлении ее в этот суд.

25. Ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта рассматривается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 283 АПК РФ.

Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта до формирования коллегиального состава суда кассационной инстанции для рассмотрения кассационной жалобы рассматривается судьей суда кассационной инстанции единолично, а после формирования такого состава суда - коллегиальным составом судей.

В случае оставления кассационной жалобы без движения установленный в части 3 статьи 283 АПК РФ трехдневный срок рассмотрения ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов исчисляется со дня принятия кассационной жалобы к производству после устранения заявителем обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения. Если кассационная жалоба возвращается заявителю, ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов подлежит оставлению без рассмотрения.

О приостановлении исполнения судебного акта выносится отдельное определение. Определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта может быть изложено в определении о принятии кассационной жалобы.

С учетом срока приостановления исполнения судебного акта (часть 4 статьи 283 АПК РФ) на отмену приостановления исполнения судебного акта указывается в постановлении суда кассационной инстанции, принимаемом по результатам рассмотрения кассационной жалобы, либо в отдельном определении.

Лица, участвующие в деле, также вправе ходатайствовать об отмене приостановления исполнения судебного акта. Такое ходатайство рассматривается судом кассационной инстанции в порядке, определенном частью 3 статьи 283 АПК РФ. Вопрос об отмене приостановления исполнения судебного акта до формирования коллегиального состава суда кассационной инстанции для рассмотрения кассационной жалобы рассматривается судьей суда кассационной инстанции единолично, а после формирования такого состава суда - коллегиальным составом судей.

Рассмотрение дела арбитражным судом кассационной инстанции: срок, порядок, пределы рассмотрения, полномочия суда

26. Согласно статье 284 АПК РФ суд кассационной инстанции рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дел судом первой инстанции с особенностями, установленными главой 35 Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 данной статьи.

С учетом положений части 2 статьи 2882 АПК РФ кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Вместе с тем с учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и возражений относительно кассационной жалобы суд может как вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, так и применительно к части 5 статьи 158 АПК РФ отложить судебное разбирательство в случае вызова лиц, участвующих в деле.

Правила, установленные только для рассмотрения дела в суде первой инстанции, не применяются при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.

В частности, в суде кассационной инстанции не применяются правила о передаче споров на разрешение третейского суда (статья 33 АПК РФ), о вступлении в дело соистца, о привлечении соответчика (статья 46 АПК РФ), о замене ненадлежащего ответчика (статья 47 АПК РФ), об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований (статья 49 АПК РФ), об отказе от иска полностью или частично (статья 49 АПК РФ), о вступлении в дело третьих лиц (статьи 50, 51 АПК РФ), о соединении и разъединении нескольких исковых требований (статья 130 АПК РФ), о предъявлении встречного иска (статья 132 АПК РФ), о ведении протокола судебного заседания (статья 155 АПК РФ).

27. При применении статьи 285 АПК РФ, согласно которой срок рассмотрения кассационной жалобы не превышает двух месяцев, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, необходимо учитывать, что частью 2 статьи 290 Кодекса установлены специальные сроки рассмотрения кассационных жалоб на определения арбитражного суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы и на другие препятствующие дальнейшему движению дела определения, в частности определения, завершающие производство (о прекращении производства по жалобе, об оставлении жалобы без рассмотрения).

Жалобы на указанные определения рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такой жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции.

При этом в случаях, когда судом апелляционной инстанции производство по делу прекращено в части (требования оставлены без рассмотрения), на что указано в постановлении, кассационная жалоба на весь данный судебный акт рассматривается в срок, не превышающий двух месяцев (статья 285 Кодекса).

Если судом вынесено определение о прекращении производства по делу и об утверждении мирового соглашения, то кассационная жалоба на данное определение рассматривается в срок, не превышающий двух месяцев.

28. Как следует из частей 1 и 3 статьи 286 Кодекса, суд кассационной инстанции при проверке законности судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливает правильность применения норм материального права и норм процессуального права, а также проверяет соответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Вместе с тем суд при принятии постановления самостоятельно определяет характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы законодательства, подлежащие применению, и может не применить законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле (пункт 12 части 2 статьи 289 АПК РФ).

С учетом этого при определении пределов рассмотрения дела суд кассационной инстанции не связан правовым обоснованием доводов кассационной жалобы и возражений, представленных сторонами, и не ограничен в выводах, которые он делает по результатам проверки.

В частности, приняв во внимание доводы стороны о несоответствии выводов судов первой и (или) апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции может прийти к выводу о неправильном применении судами норм материального или процессуального права, на что может быть указано в мотивировочной части судебного акта.

Проверяя правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции применительно к части 4 статьи 170 АПК РФ устанавливает, соответствуют ли выводы судов практике применения правовых норм, определенной постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившими силу постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановлениями Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившими силу постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также содержащейся в обзорах судебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

29. В соответствии со статьей 279 АПК РФ лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на кассационную жалобу с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) возражения по жалобе, другим лицам, участвующим в деле, и в суд в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.

Суд кассационной инстанции вправе установить срок для представления отзыва на кассационную жалобу, указав на это в определении. Непредставление отзыва на кассационную жалобу не препятствует ее рассмотрению.

При решении вопроса о принятии дополнений, письменных пояснений к кассационной жалобе либо отзыва на кассационную жалобу судам кассационной инстанции необходимо иметь в виду, что сугубо правовое обоснование доводов и возражений стороны вправе приводить на всех стадиях рассмотрения дела, если они основаны на доказательствах, имеющихся в материалах дела, и если такие дополнения, пояснения к кассационной жалобе не содержат ни новых требований, ни новых доказательств, которые в силу положений АПК РФ не могут рассматриваться и исследоваться судом кассационной инстанции.

Вместе с тем при получении дополнений, письменных пояснений к кассационной жалобе суд проверяет соблюдение лицом, их направившим, положений пунктов 3 и 4 части 4 статьи 277 Кодекса. В случае несоблюдения указанных требований представленные документы судом кассационной инстанции не принимаются.

30. Часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 65, часть 1 статьи 156 Кодекса предусматривают, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и возражений, и несет риск непредставления доказательств.

Новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются.

Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанции, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются, о чем выносится определение. Суд кассационной инстанции вправе вынести такое определение совместно с определением о принятии кассационной жалобы к производству.

Доводы лиц, участвующих в деле, относительно фактических обстоятельств, на которые такие лица ранее не ссылались, которые не подтверждаются имеющимися в деле доказательствами и судами первой и апелляционной инстанций не устанавливались, не принимаются во внимание и не могут быть положены в основу постановления суда кассационной инстанции.

Если же лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции доказательства, не принятые судом первой либо апелляционной инстанции, в подтверждение довода о нарушении или неправильном применении судом норм процессуального права, которое привело к принятию неправильного решения, постановления (выразившегося, например, в отказе суда в удовлетворении ходатайства о приобщении таких доказательств либо об истребовании доказательств), то, в случае если суд кассационной инстанции придет к выводу о наличии основания для отмены судебного акта, предусмотренного частью 3 статьи 288 АПК РФ, указанные доказательства не могут являться основанием для принятия им судебного акта по существу спора. В этом случае дело направляется на новое рассмотрение в суд соответствующей инстанции.

Суд кассационной инстанции при проверке законности судебных актов вправе основывать свои выводы на обстоятельствах общеизвестных (часть 1 статьи 69 АПК РФ), преюдициально значимых (части 2 - 5 статьи 69 АПК РФ) и бесспорных (части 2-31 статьи 70 АПК РФ).

В качестве документов, подтверждающих доводы и возражения по жалобе, могут быть представлены, в частности, материалы судебной практики по делам со схожими фактическими обстоятельствами, обосновывающие, по мнению заявителя, правильность применения судами первой, апелляционной инстанций норм материального или процессуального права.

31. При выявлении на основании части 3 статьи 286 Кодекса несоответствия выводов судов первой, апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам суд кассационной инстанции направляет дело на новое рассмотрение.

При отмене судебных актов по данному основанию в постановлении суда кассационной инстанции следует указывать фактические обстоятельства дела, установленные судами первой и апелляционной инстанций, сделанные ими на основе этих обстоятельств выводы, а также мотивы, по которым суд кассационной инстанции считает, что выводы судов первой, апелляционной инстанций не соответствуют обстоятельствам дела.

Такими мотивами могут быть, в частности, противоречия между выводами о применении нормы права и установленными судами фактическими обстоятельствами, неправильное определение судом характера спорного материального правоотношения, неисполнение судами обязанности по определению обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора.

При решении вопроса о необходимости направления дела на новое рассмотрение арбитражным судам кассационной инстанции необходимо учитывать, что исходя из принципов равноправия сторон, состязательности, непосредственности судебного разбирательства (статьи 8 - 10 АПК РФ) лицо, участвующее в деле, не должно вследствие неоднократного направления дела на новое рассмотрение освобождаться от неблагоприятных последствий несовершения требуемых судом первой инстанции процессуальных действий и ему не должна тем самым предоставляться не предусмотренная процессуальным законом и противоречащая принципу правовой определенности возможность неоднократного рассмотрения дела по правилам судебного разбирательства в суде первой инстанции с представлением в материалы дела дополнительных первичных документов, новых расчетов и обоснований заявленных требований.

32. При проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 АПК РФ) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 АПК РФ).

С учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ), не допускается.

Иная правовая квалификация существующих правоотношений не является переоценкой доказательств, поскольку представляет собой применение норм права к уже имеющимся в деле доказательствам. При этом дело может быть направлено на новое рассмотрение на основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ, если для разрешения спора и применения норм права требуется установление нижестоящими судами обстоятельств, которые ранее судами не устанавливались, и между сторонами существует спор, имели ли место данные обстоятельства.

Суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 АПК РФ, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению.

33. Наличие последствий, указанных в части 3 статьи 288 АПК РФ, оценивается судом кассационной инстанции в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела.

В постановлении об отмене судебных актов и о направлении дела на новое рассмотрение в связи с нарушением или неправильным применением судами норм процессуального права суду кассационной инстанции необходимо указывать названные нарушения и мотивы, в силу которых суд считает, что они привели или могли привести к принятию неправильного судебного акта.

В частности, основанием для отмены судебных актов в соответствии с частью 3 статьи 288 АПК РФ может быть признано нарушение норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, приведшее к судебной ошибке, например, если обжалуемый судебный акт основан на недопустимых доказательствах (статья 68 АПК РФ), судами неправильно применены основания для освобождения от доказывания (статья 69 АПК РФ).

Нарушение судами первой и апелляционной инстанций принципов равноправия и состязательности сторон (статьи 8 и 9 АПК РФ) может являться основанием для отмены судебных актов, если допущенные нарушения привели к тому, что при рассмотрении дела не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного применения законов и иных нормативных правовых актов. При этом необходимо учитывать, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, и несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (часть 2 статьи 9 и часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Если допущенные нарушения могут быть устранены в суде кассационной инстанции, то в целях рассмотрения дела в разумный срок, не передавая его на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 АПК РФ.

Выявление судом кассационной инстанции несоответствия содержащихся в судебных актах выводов суда первой или апелляционной инстанции об обстоятельствах дела доказательствам, на которых основаны такие выводы, несогласие с мотивами, по которым суды отвергли те или иные доказательства (пункт 2 части 4 статьи 170, пункт 12 части 2 статьи 271 Кодекса), являются основаниями для отмены или изменения решения суда первой инстанции и (или) постановления суда апелляционной инстанции полностью или в части.

В этом случае дело направляется на новое рассмотрение на основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ, так как суд кассационной инстанции не вправе самостоятельно устранять нарушения, связанные с применением норм процессуального законодательства об исследовании и оценке доказательств по делу.

34. Проверка судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 АПК РФ соблюдения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, осуществляется только в отношении тех оснований для отмены судебных актов, которые указаны в части 4 статьи 288 АПК РФ.

В частности, судам необходимо иметь в виду, что лицом, участвующим в деле и извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, доводы относительно нарушения правил подсудности могут быть заявлены лишь при рассмотрении дела в суде первой инстанции. При отсутствии нарушения норм об исключительной подсудности вмешательство суда кассационной инстанции по собственной инициативе в вопрос о подсудности дела не допускается.

Нарушение правил подсудности, допущенное при рассмотрении дела, возникающего из административных и иных публичных правоотношений (главы 22 - 26 АПК РФ), само по себе не может являться основанием для отмены правильного по существу судебного акта, вынесенного в пользу лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта, решения и действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; лица, привлекаемого (привлеченного) к административной ответственности; лица, отвечающего по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций.

В случае отмены судебного акта по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Кодекса, дело передается на новое рассмотрение в суд той инстанции арбитражного суда, судебный акт которой отменен.

Отменяя судебный акт по этим основаниям, суд кассационной инстанции в постановлении вправе указать и на другие нарушения, допущенные судом первой (апелляционной) инстанции при рассмотрении дела.

35. Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в постановлении обязан указать действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и судом первой или апелляционной инстанции (пункт 15 части 2 статьи 289 Кодекса).

Указания суда кассационной инстанции, например, о толковании закона, о том, какими нормами законодательства суду следовало руководствоваться, должны быть конкретными и исполнимыми, основанными на всесторонней оценке доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, выводах суда первой или апелляционной инстанции о применении нормы права, установленных им по делу фактических обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах (части 1 и 3 статьи 286 Кодекса).

При этом суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела (часть 2 статьи 287 АПК РФ). Вместе с тем суд кассационной инстанции вправе указать на взаимосвязь правовой оценки доказательств и юридической квалификации правоотношения, поскольку от этого зависит то, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

Суд кассационной инстанции вправе предложить суду первой инстанции рассмотреть вопросы о замене лиц, участвующих в деле, об изменении основания или предмета иска, о проведении экспертизы по делу, об истребовании доказательств, в том числе в случаях, когда соответствующие письменные ходатайства были приобщены судами к материалам дела, но оставлены без рассмотрения, а доводы об этом не приняты во внимание. Указания суда кассационной инстанции, в том числе на толкование процессуального законодательства, изложенные в его постановлении, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело (часть 21 статьи 289 Кодекса).

36. При применении статьи 289 АПК РФ следует иметь в виду, что датой принятия постановления суда кассационной инстанции считается дата его изготовления в полном объеме. При этом изготовление постановления в полном объеме применительно к статье 176 Кодекса может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней со дня объявления резолютивной части.

Суд кассационной инстанции в порядке, определенном статьей 179 АПК РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению указанных в части 3 статьи 179 Кодекса лиц исправить допущенные в постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Суд кассационной инстанции также вправе принять дополнительное постановление, разъяснить постановление применительно к статьям 178, 179 Кодекса.

37. При применении положений статьи 287 АПК РФ о полномочиях суда кассационной инстанции изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции (пункты 1, 2 и 3 части 1) надлежит учитывать следующее.

В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд кассационной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

На изменение мотивировочной части судебного акта может быть также указано в резолютивной части постановления суда кассационной инстанции.

38. Кассационные жалобы на определения суда первой инстанции о возвращении искового заявления, заявления, определения об отказе в принятии заявления, другие препятствующие дальнейшему движению дела определения и принятые по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на них постановления суда апелляционной инстанции рассматриваются судом кассационной инстанции применительно к части 2 статьи 290 АПК РФ в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такой жалобы в суд кассационной инстанции.

39. В случае если после рассмотрения кассационной жалобы и принятия по результатам ее рассмотрения постановления суд кассационной инстанции принял к своему производству кассационную жалобу лица, участвующего в деле и подавшего жалобу в срок, установленный процессуальным законодательством, либо лица, не привлеченного к участию в деле, права и обязанности которого затронуты обжалуемым судебным актом (статья 42 АПК РФ), такую жалобу следует рассматривать применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Если при рассмотрении соответствующей жалобы суд кассационной инстанции установит, что заявитель является лицом, не привлеченным к участию в деле, о правах и обязанностях которого приняты судебные акты по делу, то ранее принятые судебные акты (постановление суда кассационной инстанции, постановление суда апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции) подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд соответствующей инстанции. При этом суд кассационной инстанции должен отметить, какой вывод суда, изложенный в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, касается прав или обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц, а также мотивировать необходимость их привлечения.

Отдельные вопросы рассмотрения дел судом кассационной инстанции

40. Кассационная жалоба на постановление суда кассационной инстанции об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу может быть подана в суд кассационной инстанции применительно к части 11 статьи 141 АПК РФ. Такая кассационная жалоба рассматривается в порядке, определенном статьей 291 Кодекса.

Если по результатам рассмотрения ходатайства об утверждении мирового соглашения суд кассационной инстанции отказывает в его утверждении, определение об этом выносится на основании части 9 статьи 141 АПК РФ в виде отдельного судебного акта. Кассационная жалоба на такое определение может быть подана в тот же суд в срок, установленный частью 6 статьи 188 Кодекса, и рассматривается в порядке, определенном статьей 291 Кодекса.

41. Исходя из содержания части 3 статьи 289 АПК РФ в постановлении суда кассационной инстанции должно быть указано на распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, в случаях, когда суд кассационной инстанции оставил обжалуемый судебный акт без изменения либо принял новый судебный акт.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

При этом применяется порядок распределения судебных расходов, установленный статьей 110 АПК РФ.

42. При наличии оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 150 АПК РФ, арбитражный суд кассационной инстанции со ссылкой на пункт 6 статьи 287 Кодекса прекращает производство по делу при условии, если данные основания возникли до принятия решения арбитражным судом первой инстанции. При этом, если после принятия решения судом первой инстанции и подачи кассационной жалобы ликвидирована организация либо наступила смерть гражданина, подавших кассационную жалобу, и у них отсутствуют правопреемники, то подлежит прекращению производство по кассационной жалобе.

Если арбитражным судом кассационной инстанции установлены основания для прекращения производства по делу и имеется ходатайство заявителя об отказе от кассационной жалобы, производство по кассационной жалобе прекращается.

Прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции со ссылкой на часть 1 статьи 151 АПК РФ и подпункт 3 пункта 1 статьи 33340 Налогового кодекса Российской Федерации решает вопрос о возврате суммы государственной пошлины, уплаченной как при подаче кассационной и апелляционной жалобы, так и при рассмотрении дела судом первой инстанции.

43. Если в соответствии со статьей 62 АПК РФ в доверенности специально оговорено право представителя на обжалование судебного акта, то такой представитель также вправе отказаться от кассационной жалобы.

44. Судебное решение по делу о привлечении к административной ответственности или по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание только в виде предупреждения и (или) в виде административного штрафа и размер назначенного административного штрафа не превышает для юридических лиц ста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - пяти тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. Кассационные жалобы на такое решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, рассматриваются судом кассационной инстанции с учетом особенностей, установленных статьей 2882 Кодекса, в силу части 41 статьи 206, части 51 статьи 211 АПК РФ, т. е. и в том случае, если дело, относящееся к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства (пункты 3, 4 части 1 статьи 227 Кодекса), не рассматривалось в порядке упрощенного производства в связи с применением положений части 5 статьи 227 АПК РФ.

Рассматривая вопрос о порядке рассмотрения кассационной жалобы по делам о привлечении к административной ответственности и по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, судам следует исходить из размера фактически назначенного наказания по конкретному делу, а не из размера санкции, установленной в КоАП РФ.

При этом по делам о привлечении к административной ответственности надлежит учитывать сумму административного штрафа, определенную арбитражным судом, принявшим решение о привлечении лица к административной ответственности.

По делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности надлежит учитывать сумму административного штрафа, назначенного в качестве административного наказания административным органом.

45. Как следует из части 41 статьи 206, части 51 статьи 211 АПК РФ, кассационные жалобы на судебные акты по делам об административных правонарушениях рассматриваются судом кассационной инстанции с учетом особенностей, установленных статьей 2882 Кодекса, в случае, если в качестве административного наказания за совершение административного правонарушения назначены предупреждение и (или) штраф, размер которого не превышает для юридических лиц ста тысяч рублей, для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - пяти тысяч рублей.

Если же КоАП РФ предусматривается иное альтернативное наказание за совершение административного правонарушения (например, приостановление деятельности), а также в случаях привлечения к административной ответственности в виде штрафа и другого вида наказания специальный порядок рассмотрения жалоб на судебные акты по делам об административных правонарушениях, установленный частью 41 статьи 206 и частью 51 статьи 211 АПК РФ, не применяется вне зависимости от размера штрафа; обжалование судебных актов по таким делам в порядке кассационного производства осуществляется по правилам части 2 статьи 181 Кодекса.

46. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащим применению постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 сентября 1999 года N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов