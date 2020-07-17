За сутки в России подтверждено 6406 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 575
- 2. Свердловская область 301
- 3. Ханты-Мансийский АО 249
- 4. Санкт-Петербург 244
- 5. Алтайский край 228
- 6. Нижегородская область 216
- 7. Ямало-Ненецкий АО 206
- 8. Иркутская область 193
- 9. Московская область 166
- 10. Мурманская область 163
- 11. Челябинская область 131
- 12. Ставропольский край 129
- 13. Красноярский край 129
- 14. Хабаровский край 119
- 15. Новосибирская область 117
- 16. Архангельская область 116
- 17. Оренбургская область 115
- 18. Воронежская область 109
- 19. Омская область 106
- 20. Ульяновская область 103
- 21. Пермский край 98
- 22. Ростовская область 97
- 23. Волгоградская область 94
- 24. Саратовская область 94
- 25. Тюменская область 84
- 26. Приморский край 75
- 27. Республика Коми 73
- 28. Краснодарский край 66
- 29. Самарская область 62
- 30. Ивановская область 61
- 31. Республика Башкортостан 60
- 32. Сахалинская область 59
- 33. Кировская область 56
- 34. Чувашская Республика 55
- 35. Республика Саха (Якутия) 55
- 36. Курганская область 52
- 37. Томская область 52
- 38. Тульская область 51
- 39. Кемеровская область 48
- 40. Республика Карелия 47
- 41. Ярославская область 45
- 42. Ленинградская область 45
- 43. Смоленская область 44
- 44. Республика Дагестан 44
- 45. Республика Бурятия 44
- 46. Удмуртская Республика 43
- 47. Республика Алтай 43
- 48. Амурская область 43
- 49. Владимирская область 42
- 50. Орловская область 42
- 51. Тамбовская область 42
- 52. Белгородская область 41
- 53. Астраханская область 41
- 54. Республика Калмыкия 40
- 55. Рязанская область 39
- 56. Республика Мордовия 38
- 57. Калужская область 37
- 58. Пензенская область 36
- 59. Республика Хакасия 36
- 60. Курская область 34
- 61. Камчатский край 34
- 62. Забайкальский край 33
- 63. Республика Тыва 32
- 64. Брянская область 31
- 65. Липецкая область 31
- 66. Республика Татарстан 31
- 67. Вологодская область 30
- 68. Тверская область 28
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 28
- 70. Псковская область 27
- 71. Республика Ингушетия 27
- 72. Республика Марий Эл 27
- 73. Кабардино-Балкарская Республика 25
- 74. Магаданская область 22
- 75. Костромская область 20
- 76. Новгородская область 19
- 77. Республика Адыгея 18
- 78. Республика Северная Осетия 17
- 79. Чеченская Республика 17
- 80. Республика Крым 17
- 81. Калининградская область 14
- 82. Еврейская АО 4
- 83. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 759 203 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский АО, г. Севастополь 0%
- 2. г. Москва 0,2%
- 3. Московская область 0,3%
- 4. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%
- 5. Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
За сутки подтверждено 186 летальных случаев:
- Белгородская область 1
- Владимирская область 3
- Воронежская область 4
- Ивановская область 2
- Курская область 1
- Московская область 10
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тамбовская область 2
- Тверская область 4
- Тульская область 4
- Москва 13
- Республика Коми 1
- Архангельская область 13
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 2
- Новгородская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 30
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 1
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 7
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 3
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский АО 1
- Республика Хакасия 2
- Алтайский край 1
- Красноярский край 5
- Иркутская область 6
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 5
- Омская область 1
- Республика Бурятия 3
- Республика Саха (Якутия) 1
- Камчатский край 7
- Приморский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период пандемии в России умерли 12 123 человека.
За сутки выписан из стационаров 7681 выздоровевший:
- Белгородская область 84
- Брянская область 45
- Владимирская область 99
- Воронежская область 269
- Ивановская область 65
- Калужская область 53
- Костромская область 14
- Курская область 38
- Липецкая область 92
- Московская область 349
- Орловская область 56
- Рязанская область 102
- Смоленская область 61
- Тамбовская область 84
- Тверская область 69
- Тульская область 39
- Ярославская область 73
- Москва 682
- Республика Карелия 42
- Республика Коми 101
- Архангельская область 254
- Вологодская область 29
- Калининградская область 54
- Ленинградская область 23
- Мурманская область 58
- Новгородская область 60
- Псковская область 63
- Санкт-Петербург 156
- Республика Адыгея 14
- Республика Калмыкия 9
- Республика Крым 9
- Краснодарский край 67
- Астраханская область 42
- Волгоградская область 145
- Ростовская область 126
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 88
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 121
- Республика Башкортостан 252
- Республика Марий Эл 10
- Республика Мордовия 39
- Республика Татарстан 32
- Удмуртская Республика 14
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 89
- Кировская область 73
- Нижегородская область 212
- Оренбургская область 53
- Пензенская область 15
- Самарская область 71
- Саратовская область 85
- Ульяновская область 114
- Курганская область 26
- Свердловская область 336
- Тюменская область 99
- Ханты-Мансийский АО 333
- Ямало-Ненецкий автономный округ 273
- Республика Алтай 34
- Республика Тыва 70
- Республика Хакасия 60
- Алтайский край 142
- Красноярский край 373
- Иркутская область 287
- Кемеровская область 66
- Новосибирская область 89
- Омская область 71
- Томская область 29
- Республика Бурятия 33
- Республика Саха (Якутия) 98
- Забайкальский край 38
- Камчатский край 49
- Приморский край 40
- Амурская область 71
- Магаданская область 49
- Хабаровский край 121
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 3
За весь период пандемии выписаны из стационаров России - 539 373 выздоровевших.