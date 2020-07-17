За сутки в России подтверждено 6406 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 575

2. Свердловская область 301

3. Ханты-Мансийский АО 249

4. Санкт-Петербург 244

5. Алтайский край 228

6. Нижегородская область 216

7. Ямало-Ненецкий АО 206

8. Иркутская область 193

9. Московская область 166

10. Мурманская область 163

11. Челябинская область 131

12. Ставропольский край 129

13. Красноярский край 129

14. Хабаровский край 119

15. Новосибирская область 117

16. Архангельская область 116

17. Оренбургская область 115

18. Воронежская область 109

19. Омская область 106

20. Ульяновская область 103

21. Пермский край 98

22. Ростовская область 97

23. Волгоградская область 94

24. Саратовская область 94

25. Тюменская область 84

26. Приморский край 75

27. Республика Коми 73

28. Краснодарский край 66

29. Самарская область 62

30. Ивановская область 61

31. Республика Башкортостан 60

32. Сахалинская область 59

33. Кировская область 56

34. Чувашская Республика 55

35. Республика Саха (Якутия) 55

36. Курганская область 52

37. Томская область 52

38. Тульская область 51

39. Кемеровская область 48

40. Республика Карелия 47

41. Ярославская область 45

42. Ленинградская область 45

43. Смоленская область 44

44. Республика Дагестан 44

45. Республика Бурятия 44

46. Удмуртская Республика 43

47. Республика Алтай 43

48. Амурская область 43

49. Владимирская область 42

50. Орловская область 42

51. Тамбовская область 42

52. Белгородская область 41

53. Астраханская область 41

54. Республика Калмыкия 40

55. Рязанская область 39

56. Республика Мордовия 38

57. Калужская область 37

58. Пензенская область 36

59. Республика Хакасия 36

60. Курская область 34

61. Камчатский край 34

62. Забайкальский край 33

63. Республика Тыва 32

64. Брянская область 31

65. Липецкая область 31

66. Республика Татарстан 31

67. Вологодская область 30

68. Тверская область 28

69. Карачаево-Черкесская Республика 28

70. Псковская область 27

71. Республика Ингушетия 27

72. Республика Марий Эл 27

73. Кабардино-Балкарская Республика 25

74. Магаданская область 22

75. Костромская область 20

76. Новгородская область 19

77. Республика Адыгея 18

78. Республика Северная Осетия 17

79. Чеченская Республика 17

80. Республика Крым 17

81. Калининградская область 14

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 759 203 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО, г. Севастополь 0%

2. г. Москва 0,2%

3. Московская область 0,3%

4. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%

5. Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5% За сутки подтверждено 186 летальных случаев: Белгородская область 1

Владимирская область 3

Воронежская область 4

Ивановская область 2

Курская область 1

Московская область 10

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тамбовская область 2

Тверская область 4

Тульская область 4

Москва 13

Республика Коми 1

Архангельская область 13

Ленинградская область 4

Мурманская область 2

Новгородская область 2

Псковская область 1

Санкт-Петербург 30

Республика Калмыкия 3

Краснодарский край 1

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Республика Башкортостан 1

Республика Татарстан 1

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 7

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Саратовская область 1

Ульяновская область 3

Свердловская область 9

Ханты-Мансийский АО 1

Республика Хакасия 2

Алтайский край 1

Красноярский край 5

Иркутская область 6

Кемеровская область 1

Новосибирская область 5

Омская область 1

Республика Бурятия 3

Республика Саха (Якутия) 1

Камчатский край 7

Приморский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 1 За весь период пандемии в России умерли 12 123 человека. За сутки выписан из стационаров 7681 выздоровевший: Белгородская область 84

Брянская область 45

Владимирская область 99

Воронежская область 269

Ивановская область 65

Калужская область 53

Костромская область 14

Курская область 38

Липецкая область 92

Московская область 349

Орловская область 56

Рязанская область 102

Смоленская область 61

Тамбовская область 84

Тверская область 69

Тульская область 39

Ярославская область 73

Москва 682

Республика Карелия 42

Республика Коми 101

Архангельская область 254

Вологодская область 29

Калининградская область 54

Ленинградская область 23

Мурманская область 58

Новгородская область 60

Псковская область 63

Санкт-Петербург 156

Республика Адыгея 14

Республика Калмыкия 9

Республика Крым 9

Краснодарский край 67

Астраханская область 42

Волгоградская область 145

Ростовская область 126

Севастополь 6

Республика Дагестан 88

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 19

Карачаево-Черкесская Республика 33

Республика Северная Осетия - Алания 2

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 121

Республика Башкортостан 252

Республика Марий Эл 10

Республика Мордовия 39

Республика Татарстан 32

Удмуртская Республика 14

Республика Чувашия 27

Пермский край 89

Кировская область 73

Нижегородская область 212

Оренбургская область 53

Пензенская область 15

Самарская область 71

Саратовская область 85

Ульяновская область 114

Курганская область 26

Свердловская область 336

Тюменская область 99

Ханты-Мансийский АО 333

Ямало-Ненецкий автономный округ 273

Республика Алтай 34

Республика Тыва 70

Республика Хакасия 60

Алтайский край 142

Красноярский край 373

Иркутская область 287

Кемеровская область 66

Новосибирская область 89

Омская область 71

Томская область 29

Республика Бурятия 33

Республика Саха (Якутия) 98

Забайкальский край 38

Камчатский край 49

Приморский край 40

Амурская область 71

Магаданская область 49

Хабаровский край 121

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 3 За весь период пандемии выписаны из стационаров России - 539 373 выздоровевших.