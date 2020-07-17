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17.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6406 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6406 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 575
  • 2. Свердловская область 301
  • 3. Ханты-Мансийский АО 249
  • 4. Санкт-Петербург 244
  • 5. Алтайский край 228
  • 6. Нижегородская область 216
  • 7. Ямало-Ненецкий АО 206
  • 8. Иркутская область 193
  • 9. Московская область 166
  • 10. Мурманская область 163
  • 11. Челябинская область 131
  • 12. Ставропольский край 129
  • 13. Красноярский край 129
  • 14. Хабаровский край 119
  • 15. Новосибирская область 117
  • 16. Архангельская область 116
  • 17. Оренбургская область 115
  • 18. Воронежская область 109
  • 19. Омская область 106
  • 20. Ульяновская область 103
  • 21. Пермский край 98
  • 22. Ростовская область 97
  • 23. Волгоградская область 94
  • 24. Саратовская область 94
  • 25. Тюменская область 84
  • 26. Приморский край 75
  • 27. Республика Коми 73
  • 28. Краснодарский край 66
  • 29. Самарская область 62
  • 30. Ивановская область 61
  • 31. Республика Башкортостан 60
  • 32. Сахалинская область 59
  • 33. Кировская область 56
  • 34. Чувашская Республика 55
  • 35. Республика Саха (Якутия) 55
  • 36. Курганская область 52
  • 37. Томская область 52
  • 38. Тульская область 51
  • 39. Кемеровская область 48
  • 40. Республика Карелия 47
  • 41. Ярославская область 45
  • 42. Ленинградская область 45
  • 43. Смоленская область 44
  • 44. Республика Дагестан 44
  • 45. Республика Бурятия 44
  • 46. Удмуртская Республика 43
  • 47. Республика Алтай 43
  • 48. Амурская область 43
  • 49. Владимирская область 42
  • 50. Орловская область 42
  • 51. Тамбовская область 42
  • 52. Белгородская область 41
  • 53. Астраханская область 41
  • 54. Республика Калмыкия 40
  • 55. Рязанская область 39
  • 56. Республика Мордовия 38
  • 57. Калужская область 37
  • 58. Пензенская область 36
  • 59. Республика Хакасия 36
  • 60. Курская область 34
  • 61. Камчатский край 34
  • 62. Забайкальский край 33
  • 63. Республика Тыва 32
  • 64. Брянская область 31
  • 65. Липецкая область 31
  • 66. Республика Татарстан 31
  • 67. Вологодская область 30
  • 68. Тверская область 28
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 28
  • 70. Псковская область 27
  • 71. Республика Ингушетия 27
  • 72. Республика Марий Эл 27
  • 73. Кабардино-Балкарская Республика 25
  • 74. Магаданская область 22
  • 75. Костромская область 20
  • 76. Новгородская область 19
  • 77. Республика Адыгея 18
  • 78. Республика Северная Осетия 17
  • 79. Чеченская Республика 17
  • 80. Республика Крым 17
  • 81. Калининградская область 14
  • 82. Еврейская АО 4
  • 83. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 759 203 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский АО, г. Севастополь 0%
  • 2. г. Москва 0,2%
  • 3. Московская область 0,3%
  • 4. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%
  • 5. Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
За сутки подтверждено 186 летальных случаев:
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 4
  • Ивановская область 2
  • Курская область 1
  • Московская область 10
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 4
  • Тульская область 4
  • Москва 13
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 13
  • Ленинградская область 4
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 2
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 30
  • Республика Калмыкия 3
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Татарстан 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 7
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 3
  • Свердловская область 9
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Республика Хакасия 2
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 6
  • Кемеровская область 1
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 1
  • Республика Бурятия 3
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период пандемии в России умерли 12 123 человека.

За сутки выписан из стационаров 7681 выздоровевший:
  • Белгородская область 84
  • Брянская область 45
  • Владимирская область 99
  • Воронежская область 269
  • Ивановская область 65
  • Калужская область 53
  • Костромская область 14
  • Курская область 38
  • Липецкая область 92
  • Московская область 349
  • Орловская область 56
  • Рязанская область 102
  • Смоленская область 61
  • Тамбовская область 84
  • Тверская область 69
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 73
  • Москва 682
  • Республика Карелия 42
  • Республика Коми 101
  • Архангельская область 254
  • Вологодская область 29
  • Калининградская область 54
  • Ленинградская область 23
  • Мурманская область 58
  • Новгородская область 60
  • Псковская область 63
  • Санкт-Петербург 156
  • Республика Адыгея 14
  • Республика Калмыкия 9
  • Республика Крым 9
  • Краснодарский край 67
  • Астраханская область 42
  • Волгоградская область 145
  • Ростовская область 126
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 88
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 19
  • Карачаево-Черкесская Республика 33
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 121
  • Республика Башкортостан 252
  • Республика Марий Эл 10
  • Республика Мордовия 39
  • Республика Татарстан 32
  • Удмуртская Республика 14
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 89
  • Кировская область 73
  • Нижегородская область 212
  • Оренбургская область 53
  • Пензенская область 15
  • Самарская область 71
  • Саратовская область 85
  • Ульяновская область 114
  • Курганская область 26
  • Свердловская область 336
  • Тюменская область 99
  • Ханты-Мансийский АО 333
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 273
  • Республика Алтай 34
  • Республика Тыва 70
  • Республика Хакасия 60
  • Алтайский край 142
  • Красноярский край 373
  • Иркутская область 287
  • Кемеровская область 66
  • Новосибирская область 89
  • Омская область 71
  • Томская область 29
  • Республика Бурятия 33
  • Республика Саха (Якутия) 98
  • Забайкальский край 38
  • Камчатский край 49
  • Приморский край 40
  • Амурская область 71
  • Магаданская область 49
  • Хабаровский край 121
  • Сахалинская область 4
  • Еврейская автономная область 3

За весь период пандемии выписаны из стационаров России - 539 373 выздоровевших.

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