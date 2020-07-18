Агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- (нижняя ступень инвестиционного уровня), а в национальной валюте - на уровне BBB. Прогноз при этом стабильный.

В пресс-релизе S&P отмечается, что снижение цен на нефть, сокращение добычи "черного золота" и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к снижению российской экономики на 4,8% в 2020 году. Но ВВП России пострадает меньше, чем у стран с более развитой экономикой.

"Консервативное бюджетное планирование, строгое следование бюджетному правилу позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки", - заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.