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Текст:   Марина Трубилина 
08:00 18.07.2020

Банки снижают размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой

Снизить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% предложил в начале июня Минфин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые банки, не дожидаясь постановления правительства о внесении изменений в программу, объявили о приеме заявок на льготную ипотеку со сниженным взносом. Между тем постановление правительства до сих пор не подписано. А поскольку предложения банков не полностью соответствуют утвержденной программе, на субсидирование низкой ставки из бюджета они формально претендовать не могут. При этом банки надеются, что власти "задним числом" все-таки дадут им возможность получать компенсации.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке

"Мы ожидаем, что изменения по программе льготного кредитования будут распространяться на ранее выданные кредиты", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов "Промсвязьбанка" Марина Заботина. Сейчас минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку как готового, так и строящегося жилья в банке составляет 15%, и банк рассматривает возможность снижения первоначального взноса до 10%. В пресс-службе Росбанка сообщили, что минимальный размер первоначального взноса в банке - от 5% (если покупка производится с учетом средств маткапитала) до 15%. Но по госпрограммам семейной, дальневосточной ипотеки и ипотеки на новостройки по госпрограмме минимальный взнос - от 20%, в соответствии с их официальными условиями.

В ВТБ размер первого взноса в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020" с 10 июня составляет 15%. "Мы приняли решение снизить размер первоначального взноса до выхода постановления, чтобы обеспечить максимальную доступность этой программы для населения", - сообщила пресс-служба банка. Сейчас банк не получает субсидию по кредитам, выданным со сниженным первоначальным взносом, ожидая внесения изменений в условия госпрограммы. "На ипотечные кредиты заемщиков это никак не влияет: кредит выдается на условиях, которые фиксируются в договоре", - подчеркнули в банке.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно

Намерение дать "обратную силу" правилу о низком первоначальном взносе подтверждает Минфин. В начале июня ведомство внесло в правительство проект постановления, предусматривающего в том числе снижение до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении жилищных кредитов, выданных гражданам в 2020 году по ставке до 6,5% годовых. Также в проекте документа предусмотрено совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и ДОМ.РФ и упрощение процедуры получения льготного кредита.

"Проектом постановления предлагается распространить изменения на кредиты, выданные с 17 апреля 2020 года", - подчеркивает пресс-служба Минфина. То есть субсидирование ставки будет законным для кредитов, выданных при низком первоначальном взносе с момента, когда было объявлено об условиях ипотеки с господдержкой.

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