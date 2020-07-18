Более 14 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились уже более 14 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который собирает информацию по инфицированным. От осложнений скончались 600 тысяч 665 человек.

В США 17 июля больше всего умерших от COVID-19 - в Техасе. Там за сутки скончались 174 человека, это самый высокий показатель для данного американского штата с начала пандемии. Общее количество летальных исходов в штате достигло 3 735.

В Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии - самая неблагоприятная эпидситуация. Коронавирус распространяется быстрыми темпами. Из-за этого местные власти приостановили отмену санитарных ограничений.