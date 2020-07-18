Дипломы Союзного государства вручены на "Славянском базаре в Витебске"

Обращаясь к многотысячной аудитории перед началом концерта, посвященного Дню СГ, который прошел накануне вечером, он с доброй улыбкой пожелал тем, кто не смог приехать на фестиваль в этом году, обязательно "запланировать поездку на следующий год. Встреча будет долгожданной, и от этого не менее радостной", - не сомневается госсекретарь.

Прямо на концертной сцене, информирует БЕЛТА, состоялась и церемония награждения дипломами Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идеи дружбы народов России и Беларуси.

За большой вклад в укрепление белорусско-российских связей награды удостоен руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергей Жилин. Коллектив мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" награжден за реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости, которая осуществлена при поддержке СГ. Диплом за активное исследование белорусско-российских литературных связей получили сотрудники белорусского музея классика национальной литературы Максима Богдановича.

Награды был удостоен и директор российского Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александр Школьник за участие в проекте Союзного государства по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату и проведение мероприятий к 75-летию Великой Победы.

А сам концерт "Союзное государство приглашает…" с участием звезд кино, телевидения и под аккомпанемент оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" прошел под шквал зрительских аплодисментов. Свое тепло зрителям дарили Дмитрий Певцов и Евгений Дятлов, Алена Ланская и Ирина Братис, Сергей Волчков и Алиса Голомысова.

Субботний, третий день форума, уточняет агентство, проходит под знаком молодежи, главные мероприятия которого разворачиваются на городской площади Победы. Здесь в течение дня запланирована работа интерактивных площадок, состоится и патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого".

А областная библиотека станет местом проведения национального проекта "Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" с участием министра образования Игоря Карпенко. Юноши и девушки станут участниками дискуссии по актуальным темам молодежной политики, реализации своих инициатив как средства формирования активной гражданской позиции.

Многим поклонникам форума 18 июля запомнится яркими впечатлениями и украинских мастеров искусств. В Летнем амфитеатре выступят народные артисты Украины Тина Кароль, Николай Гнатюк, Павел Зибров, Таисия Повалий, группа KAZKA и другие.

С очевидным волнением ожидали своей минуты в этот день и конкурсанты из 17 стран "малой интриги" "Славянского базара". Ведь за время проведения детского конкурса, по оценке журналистов, он завоевал искреннюю любовь зрителей и гостей фестиваля, составив даже серьезную конкуренцию взрослому музыкальному состязанию.

Кстати, завершающим аккордом Дня молодежи станет ночной парад участников республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне", который затем отправится в путь по всем областным городам Синеокой, уточняют новостные порталы.