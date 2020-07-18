Гарвард констатировал высочайший уровень поддержки властей в КНР

Если в 2003 году деятельность центральных властей поддерживало 86 процентов населения, то к 2016 году показатель вырос до 93 процентов. Резко выросла популярность властей на местах. В 2003 году о поддержке деятельности местных администраций заявляли 44 процента населения, в 2016-м - уже 70. При оценке деятельности местных властей все меньше используются определения "обслуживающие богатую элиту" или "работающие только на собственные интересы". Респонденты все чаще стали отмечать, что власти на местах "способны решать конкретные вопросы" и "работают над проблемами простых людей".

Тем временем, гарвардских исследователей поразило резкое снижение разрыва в уровнях удовлетворенности деятельностью властей между бедными и богатыми слоями населения. Скорее всего, быстрый рост поддержки властей среди беднейших слоев населения связан с активной работой правительства по искоренению нищеты, которую планируется полностью ликвидировать уже в этом году.