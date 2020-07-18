Генсек ООН: Половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства, заявил Генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш.

По его словам, более 70 процентов населения живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. При этом неравенство измеряется не только доходами, зарплатой и богатством. "Шансы людей преуспеть в жизни зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы и других факторов", - цитирует ТАСС Генсека ООН.

Гутерриш также отметил, что после пандемии в еще более уязвимом экономическом положении оказались развивающиеся страны. В этой связи для них нужно обеспечить не только списание долгов, но и установление специальных прав заимствования.