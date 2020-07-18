Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19. По его словам, стратегический союзник неоднократно передавал гуманитарную помощь, а в ближайшее время в республику прибудет большая группа медиков из РФ. Об этом он заявил в интервью государственной радиостанции Киргизии "Биринчи радио".

По словам президента республики, он еще несколько раз обсуждал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции с руководством России.

- В первый раз меры по защите от вируса мы обсуждали с Владимиром Владимировичем Путиным еще 28 февраля в Москве, - сообщил Сооронбай Жээнбеков. - С тех пор к нам поступила немалая помощь в виде медицинских препаратов и изделий. Ожидается, что такая поддержка будет продолжена. Также прибудут и специалисты. Первая группа российских специалистов уже посетила нашу страну и провела мониторинг ситуации. На основании их выводов прибудет большая группа врачей.

- Помощь еще будет, - заверил Сооронбай Жээнбеков аудиторию.

Весной Киргизия вводила жесткие карантинные меры. После их ослабления в стране зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 и пневмонии. В течение последних недель количество заболевших фактически утроилась, превысив по данным на 18 июля 25 тысяч человек. 858 из них скончались. На этом фоне республика столкнулась с нехваткой лекарств и отсутствием достаточного количества мест в больницах.

Как утверждает президент Киргизии, одной из причин резкого увеличения числа заболевших стало пренебрежение санитарными нормами со стороны многих граждан и появление так называемых отрицателей COVID-19.

- Некоторые политики открыто высказывали мнение, и в стенах парламента и за его пределами, что коронавируса не существует, и власть говорит о нем, чтобы люди не митинговали, и чтобы получать средства от иностранных партнеров, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Были те, кто поверил подобным заявлениям. На фоне этого мы не смогли удержать результатов, достигнутых во время действия карантинных мер.