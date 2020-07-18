Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/РГ

Осенью в России будет традиционный для этого времени года подъем заболеваемости, в том числе можно ожидать вторую волну коронавируса. Об этом агентству "Интерфакс" заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Она будет слабее первой, так как у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавирусу. К тому же люди психологически лучше подготовлены к соблюдению мер профилактики и серьезно относятся к рекомендациям Минздрава.

"Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", - прокомментировал Чуланов.

По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.