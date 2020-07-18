Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии по автогонкам в классе "Формула-1".

Гонка третьего этапа нового сезона состоится в воскресенье, а сегодня пилоты определяли свои стартовые позиции. По итогам квалификации право первым уйти на старт получил Хэмилтон. Действующий чемпион мира проехал круг за 1 минуту 13,447 секунды.

Для британца нынешний поул стал 90-м в карьере и седьмым на Гран-при Венгрии.

Вторым уйдет на старт его партнёр по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят из команды "Альфа Таком" стал семнадцатым.