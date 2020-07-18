Постановление правительства Калининградской области от 18 июля 2020 года № 496 "Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, с учетом протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, от 17 июля 2020 года № АА-58/пртк Правительство Калининградской области постановляет:

1. Возобновить с 20 июля 2020 года:

1) деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения;

2) деятельность иных, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта предприятий общественного питания, при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50 процентов от общего количества посадочных мест внутри помещений, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в муниципальных образованиях:

- "Городской округ "Город Калининград";

- "Багратионовский городской округ";

- "Гурьевский городской округ";

- "Правдинский городской округ";

- "Светловский городской округ";

- "Светлогорский городской округ";

3) деятельность парков культуры и отдыха (за исключением работы аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях).

2. Обязать;

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящего постановления, выполнять рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года.

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых возобновляется в соответствии подпунктом 3 пункта 1 настоящего постановления, выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







