Постановление правительства Калининградской области от 18 июля 2020 года № 497 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области", с учетом протокола заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области, от 17 июля 2020 года № АА-58/пртк Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 16 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475 и от 15 июля 2020 года № 493) следующее изменение:

подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) с 28 марта 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных в муниципальных образованиях "Городской округ "Город Калининград", "Багратионовский городской округ", "Гурьевский городской округ", "Правдинский городской округ", "Светловский городской округ", "Светлогорский городской округ", за исключением:

предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения;

сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом, с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных в муниципальных образованиях, не указанных в абзаце втором настоящего подпункта, за исключением:

оказания услуг общественного питания при единовременной посадке посетителей из расчета не более 50 процентов от общего количества посадочных мест внутри помещений;

предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения;

сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом, с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

- деятельность кинотеатров (кинозалов), кроме показа кинофильмов на открытых площадках, театров, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

- деятельность подростковых и молодежных клубов, танцевальных, художественных, театральных студий, иных развлекательных и досуговых заведений для детей и взрослых (за исключением занятий в организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых, а также программы спортивной подготовки, в группах не более 12 человек);

- деятельность парков культуры и отдыха (в части работы аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях);

- деятельность зоопарков (за исключением прогулок);

- деятельность физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, спортивных клубов, секций (в части групповых спортивных тренировок (занятий) с численностью групп в закрытых спортивных сооружениях (спортивных залах) - более 10 человек, на открытых спортивных сооружениях - более 15 человек);

- деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";".

2. Постановление вступает в силу с 20 июля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







