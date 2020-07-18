Китай назвал США лишившимися разума и доверия

США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, заявил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Ван И.

По словам дипломата, Вашингтон перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других, пишет РИА Новости.

"Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие", - говорится на сайте МИД КНР.

Ван И отметил, что США совершенно неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания. Американцы возрождают "маккартизм" и менталитет "холодной войны". Пекин настроен на решительную защиту своих законных интересов.

Китай и Россия должны продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, работать совместно со другими странами, которые занимают объективную и справедливую позицию по международным проблемам, заключил Ван И.