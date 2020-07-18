Китайская экономика выйдет на новые рубежи

"В первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8 процента, а во втором увеличился на 3,2 процента. Как и успешная противоэпидемическая работа Китая, так и быстрое восстановление китайской экономики дает сигнал о том, что китайское правительство обладает сильной потенцией в управлении", - подчеркнул Мартин Жак.

По статистике, объем добавленной стоимости крупных промышленных предприятий Китая вырос на 4,4 процента. Комментируя эту цифру, ученый заключает, что сегмент новых высоких технологий постепенно становится важной движущей силой развития китайской экономики.

Мартин Жак также отметил, что появление ряда ведущих корпораций, таких как "Алибаба", способствует приходу информационной эпохи.

"С мирового кризиса 2008 года китайская экономика стала важным стимулом для развития глобальной экономики, а после пандемии в "карте глобальной экономики" произойдут новые огромные перемены, китайская экономика займет более весомое место в мире", - отметил британский ученый.