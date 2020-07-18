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18.07.2020 11:45

Китайская экономика выйдет на новые рубежи

Государственное статистическое управление КНР 16 июля опубликовало ряд данных о развитии китайской экономики во втором квартале нынешнего года. Известный британский ученый-синолог Мартин Жак отметил, что статистика показывает крепкую гибкость и жизнестойкость китайской экономики, сообщает инофрмслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Мартин Жак: Высокие технологии становится драйвером китайской экономики. Фото: Медиакорпорация Китая Мартин Жак: Высокие технологии становится драйвером китайской экономики. Фото: Медиакорпорация Китая
Мартин Жак: Высокие технологии становится драйвером китайской экономики. Фото: Медиакорпорация Китая

"В первом квартале ВВП Китая снизился на 6,8 процента, а во втором увеличился на 3,2 процента. Как и успешная противоэпидемическая работа Китая, так и быстрое восстановление китайской экономики дает сигнал о том, что китайское правительство обладает сильной потенцией в управлении", - подчеркнул Мартин Жак.

По статистике, объем добавленной стоимости крупных промышленных предприятий Китая вырос на 4,4 процента. Комментируя эту цифру, ученый заключает, что сегмент новых высоких технологий постепенно становится важной движущей силой развития китайской экономики.

Мартин Жак также отметил, что появление ряда ведущих корпораций, таких как "Алибаба", способствует приходу информационной эпохи.

"С мирового кризиса 2008 года китайская экономика стала важным стимулом для развития глобальной экономики, а после пандемии в "карте глобальной экономики" произойдут новые огромные перемены, китайская экономика займет более весомое место в мире", - отметил британский ученый.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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