Новости

Минобороны РФ проинформировало иностранных партнеров о проверке войск 18:37
Клуб Головина остался без главного тренера 18:28
В ООН предложили заключить новый общественный договор 18:01
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 17:58
В Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний велосипедист 17:42
Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном 17:40
США направят сотни военнослужащих в Литву 17:17
МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы 17:09
В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна 16:41
Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV 16:32
Пять причин, почему не стоит покупать автомобили с вариатором 16:09
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку 15:43
На Ставрополье сильный дождь подтопил почти 70 жилых домов 15:25
В ДТП под Воронежем погибли три человека 15:22
В Сеуле прошла российско-корейская экономическая конференция 14:51
Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в КБР 14:49
Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19 14:42
Шойгу и Гасанов обсудили вопросы обстановки в Закавказском регионе 14:30
СМИ: Трамп обидел Мун Чжэ Ина и корейцев 14:27
В Новороссийске обнаружили подделки под Nike на два миллиона рублей 14:21
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 14:17
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников 14:11
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 14:04
Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix 13:48
На "Славянском базаре в Витебске" прошла жеребьевка участников 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
18.07.2020 18:28
Рубрика: Спорт

Клуб Головина остался без главного тренера

Текст: Максим Домчев

Руководство французского футбольного клуба "Монако" отправило в отставку главного тренера Роберта Морено.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Андре Шюррле после ухода из "Спартака" объявил о завершении карьеры

Решение было принято после завершения сезона, который во Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса. Как сообщает L'Equipe, новым наставником команды станет Нико Ковач, ранее возглавлявший "Баварию".

Морено работал в клубе с конца 2019 года, однако теперь он не вписывается в новую концепцию развития клуба, которая появилась с приходом на пост спортивного директора Пола Митчелла.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин, а на просмотре находится экс-спартаковец Антон Митрюшкин.

В минувшем сезоне "Монако" стал девятым.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры