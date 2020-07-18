Клуб Головина остался без главного тренера

Руководство французского футбольного клуба "Монако" отправило в отставку главного тренера Роберта Морено.

Решение было принято после завершения сезона, который во Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса. Как сообщает L'Equipe, новым наставником команды станет Нико Ковач, ранее возглавлявший "Баварию".

Морено работал в клубе с конца 2019 года, однако теперь он не вписывается в новую концепцию развития клуба, которая появилась с приходом на пост спортивного директора Пола Митчелла.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин, а на просмотре находится экс-спартаковец Антон Митрюшкин.

В минувшем сезоне "Монако" стал девятым.