Лесной отрасли готовят новые меры поддержки

Возможность льготного кредитования проектов переработки, снижение минимального объема инвестиций в проект, требуемого Фондом развития промышленности со 100 до 5 млн рублей, а также расширение целевого финансирования фонда проектов лесного комплекса - эти и другие меры поддержки лесной отрасли рассматриваются в правительстве. Об этом стало известно на совещании по развитию отрасли, прошедшем в Архангельской области.

При лидерстве страны по общим запасам древесины сейчас крайне низко используется потенциал российских лесов, отметила на нем зампред правительства Виктория Абрамченко. "Лесной комплекс занимает 0,67% в структуре ВВП страны. При этом лесное хозяйство влияет на значительную часть ВВП - более 30%, и затрагивает многие отрасли экономики, например, добычу полезных ископаемых, строительство, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие. Доходы, поступающие в бюджет от лесного хозяйства, составили 144,7 млрд рублей за 2019 год", - констатировала вице-премьер.

Развивать спрос на отечественную "лесную" продукцию планируется в нескольких направлениях. "Прежде всего, в рамках "экологического" подхода мы рассматриваем меры стимулирования использования биоматериалов. Как пример: введение минимальной доли упаковки из бумаги и картона. Такие механизмы буквально на днях мы будем обсуждать на рабочей группе по подготовке концепции расширенной ответственности производителей (РОП)", - заявила Абрамченко.

Другое обсуждаемое решение - стимулирование производства пеллетов - биотоплива и его использование вместо применения ископаемого топлива (например, угля и мазута). "Здесь есть существенный потенциал. Общемировой спрос на древесное топливо составляет 35 млн тонн в год, к 2030 году ожидается его существенное увеличение - до 100 млн тонн в год. И Россия является одной из ведущих стран-экспортеров указанной продукции", - добавила Абрамченко.

Стимулирование производства и спроса даст импульс переходу отрасли на экономику замкнутого цикла, превращение древесных отходов в экологичный товар. "Одна из мер поддержки этого направления уже реализуется Минпромторгом, который включил производство пеллетов и брикетов в свой приказ о субсидировании экспортных перевозок. Безусловно, это будет способствовать увеличению объемов их производства и позволит предприятиям задействовать древесные отходы и существенно уменьшить количество свалок в стране. По экспертным данным, в России ежегодно формируется более 25 млн кубометров неперерабатываемых древесных отходов", - уточнила она. Приказ Минпромторга сейчас находится на регистрации в Минюсте. Такая мера поддержки будет способствовать безотходному производству в лесной сфере.

В правительстве сейчас готовится единая стратегия развития лесной отрасли. Она включит в себя все мероприятия - от лесоустройства до глубокой переработки древесины и ее реализации, например, в современном деревянном домостроении. По мнению вице-премьера, важнейшим условием для вывода отрасли из кризиса является обеспечение прозрачности оборота древесины на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до ее заготовки, переработки, доставки до конечного потребителя. Единая государственная автоматизированная информационная система (ЛесЕГАИС) будет модернизирована и по плану станет "юридически значимым инструментом путем подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней", пояснили вице-премьер. Стратегия по развитию лесного комплекса будет представлена председателю правительства этой осенью.