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Рубрика: В мире

Лидеры ЕС не смогли согласовать бюджет по восстановлению экономики

Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Обсуждения длились около 12 часов, сообщает ТАСС.

Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
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"Мнения по размеру фондов диаметрально противоположные. У меня нет чувства, что мы приближаемся к соглашению ", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Переговоры продолжатся 18 июля. "Мы не можем позволить себе не прийти к согласию", - сказал глава Европарламента Давид Сассоли.

"Мы переживаем небывалый санитарный, экономический и социальный кризис. Это требует намного больше солидарности", - добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Саммит глав государств и правительств проходит в Брюсселе. Главной темой встречи стали новый бюджетный план и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро.

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