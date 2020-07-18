Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики

Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии. Хорошая новость в том, что все согласны принять общие ответные меры. Но плохая новость состоит в том, что они не согласны с тем, как следует раздавать деньги, передает телеканал Euronews.

Еврокомиссия предложила создать фонд восстановления в размере 750 миллиардов евро и поддержала совместное франко-германское предложение о том, чтобы большая часть денег - 500 миллиардов - была выделена в качестве субсидий странам-членам, наиболее пострадавшим от пандемии. На карту поставлен также триллион евро бюджета ЕС, известный также как многолетняя финансовая рамочная программа (MFF). План будет финансироваться за счет общего долга, который является первым для ЕС.

По свидетельствам наблюдателей, не успели объявить о плане восстановления, как вновь начали появляться трещины в единстве Евросоюза. Документ поддержали Италия и Испания. Против этого выступают так называемые "бережливые страны" Австрия, Дания, Швеция и Нидерланды. Они хотят, чтобы эту сумму раздали в виде грантов, и опасаются объединять долги с менее платежеспособными странами. Богатые страны не хотят заимствовать капитал на рынках для всего Евросоюза, зная, что отдавать его придется в основном им, а не тем странам, у кого и так большой национальный долг.

Премьер Нидерландов Марк Рутте сказал, что может "понять" оказание южным странам помощи, но эти меры должны согласовываться с четкой приверженностью реформам. Со своей стороны, канцлер Австрии написал в Twitter, что были "позитивные шаги", но позиции сторон по долгосрочному бюджету ЕС "остаются далеко друг от друга".

"Бережливые страны" настаивают на "экстренном торможении" выделения средств при нарушении финансовой дисциплины, Она предпочитают, чтобы страны, серьезно пострадавшие от коронавируса, взяли кредиты.

В ходе обсуждения обсуждались также предложения, в соответствии с которыми доля субсидий в фонде восстановления в 750 миллиардов евро будет сокращена с 500 до 450 миллиардов. Нидерланды приветствовали новые идеи, но подтвердили, что сделка еще далека до завершения. "Мы не находимся в конце обсуждения, но это, по крайней мере, создает основу для переговоров", - цитирует Reuters высокопоставленного дипломата ЕС.