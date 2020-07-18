Новости

Минобороны РФ проинформировало иностранных партнеров о проверке войск 18:37
Клуб Головина остался без главного тренера 18:28
В ООН предложили заключить новый общественный договор 18:01
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 17:58
В Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний велосипедист 17:42
Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном 17:40
США направят сотни военнослужащих в Литву 17:17
МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы 17:09
В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна 16:41
Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV 16:32
Пять причин, почему не стоит покупать автомобили с вариатором 16:09
В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку 15:43
На Ставрополье сильный дождь подтопил почти 70 жилых домов 15:25
В ДТП под Воронежем погибли три человека 15:22
В Сеуле прошла российско-корейская экономическая конференция 14:51
Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в КБР 14:49
Глава Киргизии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19 14:42
Шойгу и Гасанов обсудили вопросы обстановки в Закавказском регионе 14:30
СМИ: Трамп обидел Мун Чжэ Ина и корейцев 14:27
В Новороссийске обнаружили подделки под Nike на два миллиона рублей 14:21
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 14:17
В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников 14:11
Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай 14:04
Создатели "Мстителей" снимут Гослинга в самом дорогом фильме Netflix 13:48
На "Славянском базаре в Витебске" прошла жеребьевка участников 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
18.07.2020 17:09
Рубрика: Власть

МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы

Текст: Александр Саможнев

Российская сторона получила письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС), что вопрос с освобождением россиян из ливийской тюрьмы будет решен в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции

По ее словам, Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили возможности посетить в заключении российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В нынешней ситуации любые поездки в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками. Несмотря на это, дипломаты продолжат работу по освобождению россиян.

Российские социологи были задержаны в мае 2019 года и находятся в плену уже 15 месяцев. За это время состояние их здоровья заметно ухудшилось.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Ливия Правительство МИД

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации