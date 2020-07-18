МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы

Российская сторона получила письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС), что вопрос с освобождением россиян из ливийской тюрьмы будет решен в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили возможности посетить в заключении российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В нынешней ситуации любые поездки в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками. Несмотря на это, дипломаты продолжат работу по освобождению россиян.

Российские социологи были задержаны в мае 2019 года и находятся в плену уже 15 месяцев. За это время состояние их здоровья заметно ухудшилось.