Минобороны РФ проинформировало иностранных партнеров о проверке войск

Минобороны РФ проводит плановую проверку боеготовности Вооруженных сил, которая является подготовкой к учениям "Кавказ-2020". Эти учения не связаны с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Он категорически отверг связь между проводимыми мероприятиями по боевой подготовке и ситуацией, которая сейчас сложилась на армяно-азербайджанской границе.

По словам замминистра, российское военное ведомство проинформировало своих иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, которые проводятся в ходе внезапной проверки боевой готовности войск.

Александр Фомин рассказал, что сейчас войска приведены в высшие степени боевой готовности и завершают сосредоточение в назначенных районах. Он отметил, что объединения, соединения и воинские части будут проводить маневры по на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. По словам замминистра, всего к проверке привлечены порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов.

В понедельник в Минобороны будут проведен брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором будет подробно рассказано о ходе проведения внезапной проверки.