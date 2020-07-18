На "Славянском базаре" прошел круглый стол лауреатов премии СГ

Первой слово взяла Ирина Марголина - руководитель творческого коллектива мультипликаторов, создавших цикл "Сказки старого пианино". Это - транснациональный проект из 13 мультфильмов, в котором участвовали представители разных стран. Фильм "Чайковский. Элегия" снимали в Англии. Эпизод о Моцарте был создан в США. Музыкальные биографии Шумана, Баха, Прокофьева и Шопена создавали режиссеры из Беларуси. Фильмы о Россини, Вивальди и Дебюсси подготовлены в России.

"Сказки старого пианино" - образовательный проект, который знакомит юное поколение с великими композиторами. Автор идеи, сценарист и режиссер Ирина Марголина, а вдохновителем ее был Сергей Лазарук из Союза кинематографистов РФ.

Мультфильмы создавались студией М.И.Р. совместно с "Беларусьфильмом" в течение десяти лет и за это время не раз отмечены престижными международными наградами. "Сказки старого пианино. Людвиг ванн Бетховен" получил первый приз на фестивале Синанима в Португалии в 2007 году за лучший телевизионный сериал, гран-при в 2008 году в Требоне в Чехии в той же номинации, на международном фестивале в Хиросиме.

Сейчас Ирина Марголина сняла совместно с белорусской студией новый просветительский проект "Детский альбом" о музыке для детей исполненной одаренными юными музыкантами. По мнению Ирины Кодюковой, благодаря союзной премии белорусская анимация получила второе рождение. Кино должно быть добрым и обязательно учить и просвещать.

Режиссер Александр Ефремов награжден за серию фильмов о войне: "Тема войны очень важна, так как участников Великой отечественной войны остается единицы и мы становимся один на один с памятью, которая нуждается в защите".

Кинодокументалист из Беларуси Анатолий Алай, создатель 300 фильмов, чье творчество посвящено военной теме и "белым пятнам" истории, уверен, что высокая награда заставит обратить внимание на документальный кинематограф, который нуждается в финансовой поддержке.

Премия Союзного государства в области литературы и искусства вручается с 2002 года за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Ею удостоены 47 человек, среди которых Алексей Дударев, Алексей Петренко, Александр Калягин, Георгий Поплавский,Михаил Савицкий, Ростислав Янковский, Владимир Гостюхин и другие. Она вручается раз в два года на сцене самого крупного музыкального фестиваля на постсоветском пространстве "Славянского базара в Витебске", объединившего народы Беларуси, России, Украины на одной сцене.

Постоянный комитет Союзного государства учредил аналогичную премию в области науки и техники, которая будет вручаться тоже раз в два года 2 апреля в День единения народов Беларуси и России.