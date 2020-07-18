На "Славянском базаре в Витебске" прошла жеребьевка участников

За победу в конкурсе эстрадной песни "Витебск"-2020" будут состязаться участники из 14 стран.

Церемония жеребьевки состоялась в Музее истории Витебского народного художественного училища, который находится в здании бывшего УНОВИСА.

- Когда о "Славянском базаре" еще даже не задумывались, Шагал и Малевич уже творили здесь, прославляя Витебск своим талантом на весь мир, - сказал генеральный директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий.- В этом году мы отмечаем важную дату - 100-летие авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), ставшего одним из самых больших достижений белорусской и мировой культуры.

Манифест УНОВИСа был опубликован Казимиром Малевичем, создателем черного квадрата. Неслучайно жеребьевка проходила с помощью дизайнерских квадратов. Участник Армении выступит под №7, Беларуси под №13, Болгарии под №6, Боснии и Герцеговины под №12, Италии под №2, Казахстана под №1, Кубы под№ 8, Латвии - №5, Литвы под №4, Молдовы №3, России - №10, Сербии - №14 , Украины - №9 и Эстонии - №11.

Роман Волознев представит Беларусь. Ему 23 года. Он родился в Минске. Родители не из творческого мира. Мама - медик, папа - инженер. Роман живет на два города: Минск и Москву. Он не новичок в шоу-бизнесе. Пробовал себя в шоу "Голос". В 2009 году занял второе место на детской "Новой волне". Роман выступал в дуэтах с Максом Барских, с Домиником Джокером, с Владом Соколовским. Самое запомнившееся выступление - с Владимиром Пресняковым-младшим. Певец услышал песню "Спі, малы сакол" в исполнении Романа. Музыку к ней написал худрук ансамбля "Песняры" Роман Козырев.

Роман закончил Минский государственный колледж искусств, отучился в академии поп-музыки Игоря Крутого, получает второе высшее в ГИТИСе на факультете звукорежиссуры. С 2016 года -артист заслуженного коллектива Республики Беларусь "Сябры".

- "Славянский базар в Витебске" для меня новая страница в моем творчестве, - говорит Роман.

На фестивале Роман исполнит две песни. Первую - на слова белорусского классика Максима Богдановича на собственную музыку. Композиция второго конкурсного дня - мировой хит Autumn leaves ("Осенние листья"). Эту песню перепевали и Стинг, и Олег Янковский. У Романа она будет в необычной аранжировке.

Россию представит 19-летняя Елена Фрейман. Ее мама - экс-солистка Азербайджанского Академического театра оперы и балета, сейчас - хореограф коллектива "Созвездие F". Папы не стало в 2014 году.

Елена учится на втором курсе музучилища эстрадного и джазового искусства при Гнесинке. Недавно выпустила трек "Отпечатки".

Елена неоднократно участвовала в телевизионных конкурсах. Она - финалистка болгарского шоу "Голос" и проекта "Новая звезда", где выступила с авторской песней "Не спать". Елена - победительница проекта "Во весь голос" и фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

Жюри конкурса в этом году возглавляет народный артист России Олег Газманов. Под его руководством творчество конкурсантов будут оценивать Инна Афанасьева из Беларуси, Кейт Райан из Бельгии, Вахтанг Кикабидзе из Грузии, Томас Невергин из Дании, Ладислав Бубнар из Словакии, Наталья Бучинская из Украины.