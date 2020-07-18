Парижская опера не откроется в сентябре

В то время как большинство оперных театров Европы откроют оперный сезон уже в начале осени, одна из ведущих сцен мира - Парижская государственная опера - возобновит спектакли только к концу года.

"Парижская опера стоит на коленях" - именно так гендиректор театра Стефан Лисснер в интервью газете Le Monde охарактеризовал разрушительный эффект, который пандемия COVID-2019 оказала на самый известный оперный дом Франции. Спектакли на обеих сценах Парижской оперы были отменены с 13 марта, а в разгар пандемии все усилия театра были направлены на борьбу с коронавирусом: в частности, костюмерная группа с начала апреля занималась изготовлением защитных медицинских масок. Из-за полной остановки культурной жизни театр оказался в состоянии глубокого кризиса, потеряв больше сорока миллионов евро, в то время как спонсорские взносы сократились на треть. Ситуацию усугубили и забастовки против пенсионной реформы, начавшиеся еще до пандемии.

Несмотря на все трудности, Парижская опера все же планирует постепенно возвращаться к нормальной жизни. 13и 14 июля в Опера Гарнье прошли два гала-концерта, посвященных медикам, которые в сложнейший период пандемии с героизмом защищали человеческие жизни. В исполнении сопрано Джули Фукс и баритона Стефана Дегу прозвучали отрывки из оперы Моцарта "Свадьба Фигаро", а оркестр Парижской оперы под началом Филиппа Жордана исполнил симфонические произведения Рихарда Штрауса, Поля Дюка и других известных композиторов. Оперный сезон историческая сцена Парижской оперы начнет только к началу 2021 года, после проведения ремонтных работ, о которых театр объявил еще в начале июня.

В Опера Бастиль музыкальная жизнь возобновится намного раньше. С 15 сентября два или три раза в неделю там будут проводиться камерные концерты, а первой полномасштабной оперной постановкой станет вердиевская "Травиата" в версии австралийского режиссера Саймона Стоуна: ее премьера запланирована на 24 ноября.

Живая музыка скоро вернется и на другие оперные сцены Франции, переживающие сложные времена: в целом, по оценке специалистов, музеи и театры по всей стране потеряли более 22 миллиардов евро. Опера Лиона откроется в сентябре серией концертов с символическим названием "Прелюдия": программа включает в себя вокальные и инструментальные сочинения Малера, Вивальди, Чайковского, Рахманинова, Шуберта и многих других. Первой полноценной оперой, которую покажут на лионской сцене, станет "Испанский час" Равеля, за которым последует "Вертер" Массне в концертном исполнении. Еще один известный французский театр, Капитоль в Тулузе, представит в конце сентября постановку оперы Моцарта "Так поступают все женщины", хотя изначально сезон планировали начинать другой оперой - "Искателями жемчуга" Бизе.