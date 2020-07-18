Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе

Компания Alison Management Corpоration подтвердила, что танкер подвергся нападению примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени 17 июля. При этом 13 членов экипажа были взяты в заложники. Судно дрейфует, оставшись без матросов. К нему на помощь направлен другой корабль.

В консульском отделе российской дипмиссии в Абудже сообщили, что посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о захвате танкера, в составе экипажа которого могут быть россияне.

Танкер Curacao Trader плавает под флагом Либерии. Длина судна составляет 116 метров, ширина - 20. О настоящем местоположении судна, порте и времени прибытия, скорости, курсе и осадке информирует портал marinevesseltraffic.com.