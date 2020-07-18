Почему нельзя забывать Андрея Сахарова как великого физика и гражданина

В Москве прошла онлайн-сессия Международного Люксембургского форума, посвященная наследию академика Андрея Сахарова, столетие которого будет отмечаться в следующем году. Выступавший на сессии известный политик и историк Владимир Лукин посвятил свой доклад актуализации наследия Сахарова. "РГ" публикует его выступление.

От первого лица

Владимир Лукин, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ, сопредседатель Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова:

- Андрей Дмитриевич Сахаров - человек, сыгравший исключительно важную, и вряд ли даже будет преувеличением сказать, уникальную роль в том, как раскручивалось колесо истории человечества и отношения между важнейшими странами планеты во второй половине ХХ века.

Говорить о столь незаурядной и уникальной личности, как Сахаров, не просто. Человек, совершенно не заслуженно награжденный всего лишь одной Нобелевской премией, еще более не заслуженно лишенный нескольких высших национальных наград (надеюсь, эта несправедливость будет в ближайшее время исправлена), вместивший в свою относительно недолгую жизнь так много исторически значимых открытий, инициатив и гуманитарных акций, по моему убеждению, был и остается одним из самых ярких персонифицированных воплощений эпохи второй половины 20-го столетия - эпохи "биполярного мира". Наш Оргкомитет [по проведению Сахаровского юбилея в РФ] намерен содействовать проведению целой серии мероприятий в преддверии 21 мая 2021 года - даты столетия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - и приглашает всех желающих принять в них посильное участие.

Вспоминать о наследии Сахарова следует, на мой взгляд, отталкиваясь, по меньшей мере, от четырех важнейших факторов его личной судьбы.

Во-первых, надо помнить о Сахарове как явлении в естественной науке, физике. Вряд ли нам, гуманитариям, под силу оценить масштабы вклада в науку современного физика (в отличие от античных и средневековых синтетических ученых), но ясно, что этот вклад огромен и в теоретическом, и в практическом смыслах. Андрей Дмитриевич Сахаров был не один в своем деле. Но он был один из "самых-самых".

Во-вторых, он был настоящим политическим мыслителем. Развернутая статья Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", а также Нобелевская лекция "Мир. Прогресс. Права человека" относятся к числу основополагающих обоснований теории конвергенции. И если мы внимательно посмотрим на те бурные и противоречивые события, которые происходят в нашем сегодняшним мире, мире начала третьего тысячелетия, то сможем довольно ясно различить в этих работах Андрея Дмитриевича как элементы, не прошедшие испытания времени, так и те, которые свидетельствуют о жизненности и продуктивности идей интеграции и глобализации лучших сторон идеологически расколотого на две части и готового к непримиримой конфронтации "биполярного мира".

Возможно, в теории конвергенции можно обнаружить некоторые романтически-утопические элементы. Но, в то же время, по прошествии полувека идеи постепенного, но упорного укрепления глобальных и региональных структур безопасности (таких как ООН и ОБСЕ), и в частности, предложения об укреплении роли СБ ООН на основе согласования позиций "пятерки" постоянных членов, и идеи продвижения вперед, несмотря на все трудности и конфликты, "трех корзин" СБСЕ не исчерпали себя. Мне и сейчас они кажутся значительно более конструктивными и перспективными, чем хэппиэндовская утопия "конца истории" на основе посткоммунистического, по-птолемеевски плоского однополярного мира. Даже если он и покоится на трех китах. Будущее, подчеркивает Сахаров, - на путях плюралистической конвергенции и контролируемого научно-технического прогресса."

Мы не можем не вспоминать сегодня Сахарова и как правозащитника. Его подвижническая, героическая работа в области правозащиты - отдельная, огромная тема.

Сахаров также остается одним из столпов, отцов-основателей глобального ядерного равновесия, на котором держался мир второй половины ХХ столетия, а по большому счету, наша планета и пребывающее на ней человечество держится и по сей день. Крайне интересна и поучительна его эволюция от увлеченного своим профессиональным делом выдающегося ученого-ядерщика, смотрящего на мир с очень высокой, но своей, "ведомственной колокольни", до крупного, стратегического мыслителя, все более отчетливо и глубоко понимающего, как несомненные стабилизационные возможности, так и чудовищные опасности разрастания ракетно-ядерных потенциалов. Конечной точкой в этом вопросе можно считать его следующее заявление: "И все же я считаю, что вопросы войны и мира, вопросы разоружения так важны, что и в самой трудной ситуации они должны иметь абсолютный приоритет и нужно использовать все существующие возможности для их решения, готовить почву для дальнейшего продвижения в будущем… В этом совпадают цели всех ответственных людей на Земле, в том числе, как я считаю и надеюсь, и советских руководителей…" И далее: "Любые переговоры о разоружении возможны лишь на основе стратегического равновесия".

Современный мир, разумеется, сильно изменился со времени ухода со сцены таких титанов прошлого столетия, каким был Андрей Дмитриевич Сахаров. Однако удивительно не то, что мир изменился. Удивительно то, сколько проблем прошлого приходится решать ныне живущему поколению. Так и хочется сказать словами Андрея Вознесенского: "Все возвращается на круги свои. Только вращаются круги сии".

Одним из самых стабильных факторов стратегического равновесия является то обстоятельство, что 90 процентов ракетно-ядерного потенциала современного мира все еще находится под контролем двух наших государств. По-видимому, сопоставимым должен быть признан и уровень ответственности России и США за поддержание глобальной безопасности в этой сфере.

Я думаю, что общественный диалог по данному кругу вопросов с участием авторитетных представителей всех без исключения ядерных держав был бы полезен уже сейчас. А в будущем станет критически необходимым. Но давайте для начала отряхнем пыль с прошлого. И вспомним, как был полезен, а иногда и продуктивен в прошлом двусторонний общественный диалог для подпитки идей диалога межгосударственного. Давайте, как выражался академик Сахаров, займемся поисками "плюралистической конвергенции" на российско-американском уровне ученых и экспертов. Ибо, как замечательно сказал другой нобелевский лауреат Уинстон Черчилль в 1941 году: "Если мы победим, это никого не будет волновать, а если проиграем - волноваться будет некому".

Кстати, наша сегодняшняя конференция представляет собой одну из попыток возобновить на новой основе и в новых условиях общественный диалог между Россией и США по стержневому, по существу, вопросу наших отношений - многофакторной совокупности стратегических проблем. Такой диалог происходил в самые острые времена холодной войны, и его полезность и востребованность в наши дни также не подлежит сомнению.