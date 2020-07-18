Последний месяц в Москве количество новых заболевших COVID-19 уменьшается в среднем на 15% каждую неделю

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет -1,5%. Весь июль количество новых случаев держится на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 52,9% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% - от 46 до 65, 10% - от 66 до 79, еще 4,9% - старше 80 лет. Детей - 4% среди заболевших. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.