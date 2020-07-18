Собянин рассказал о планах по празднованию Дня города в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассчитывает, что праздничные мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут как обычно в начале сентября. Но возможно это будет только в том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшится.

Об этом градоначальник рассказал в интервью "Комсомольской правде". Он подчеркнул, что обычно в рамках празднования дня рождения города проходит фестиваль и в сентябре он может стать первым фестивалем в столице за последние месяцы.

"На мой взгляд, мы фестиваль проведем. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая. Скорее всего, он будет", - отметил мэр.