В ДТП под Воронежем погибли три человека

В Острогожском районе Воронежской области в автомобильной аварии погибли три человека. Еще один - госпитализирован с травмами.

В ГУ МВД по региону сообщили подробности ДТП. По предварительным данным правоохранителей, на 116 километре автодороги "Воронеж-Луганск" 38-летний местный житель за рулем Toyota двигался в сторону Воронежа и допустил столкновение с Chevrolet под управлением 52-летнего жителя Острогожского района.

В результате оба водителя погибли на месте. Скончалась также и 50-летняя пассажирка Chevrolet. 39-летний пассажир Toyota с травмами госпитализирован.