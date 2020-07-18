В Гидрометцентре рассказали о наступлении "московского лета"

Период нестабильной погоды в Москве завершается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступает нормальное московское лето. Такая погода и должна быть", - объяснил специалист. По его словам, половину июля в столичном регионе отмечались резкие колебания температуры воздуха (то субтропическая жара, то арктический холод), которые приводили к мощной конвекции (перемещение воздуха по вертикали), и, как следствие, ливням и грозам.

В субботу, 18 июля, установится погода, соответствующая климатической норме. Ночью температура 12-15 градусов, днем - 20-23 градуса. С понедельника по среду синоптическая ситуация будет еще лучше - в светлое время суток воздух прогреется до 25 градусов. Однако "московское лето" долго не продлится. "Вторая половина следующей недели будет более прохладной", - цитирует Вильфанда ТАСС.