В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после затопления буксира в Москва-реке и розлива дизельного топлива.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, 18 июля частный буксир затонул в акватории Москвы-реки в районе Красногорска Московской области. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива.

Как отметили в межрегиональной транспортной прокуратуре, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.