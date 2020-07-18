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18.07.2020 16:41
Рубрика: Происшествия

В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна

Текст: Иван Егоров

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после затопления буксира в Москва-реке и розлива дизельного топлива.

В Байкал попало топливо из накренившегося во время шторма судна

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, 18 июля частный буксир затонул в акватории Москвы-реки в районе Красногорска Московской области. В результате затопления произошла утечка дизельного топлива.

Как отметили в межрегиональной транспортной прокуратуре, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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